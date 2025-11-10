Рейтинг@Mail.ru
Мьянма депортировала девять тысяч мигрантов, работавших в колл-центрах - РИА Новости, 10.11.2025
07:54 10.11.2025
Мьянма депортировала девять тысяч мигрантов, работавших в колл-центрах
Мьянма депортировала девять тысяч мигрантов, работавших в колл-центрах - РИА Новости, 10.11.2025
Мьянма депортировала девять тысяч мигрантов, работавших в колл-центрах
Мьянма депортировала за период с 30 января по 5 ноября 2025 года 9 403 иностранных гражданина, попавших в страну нелегально и работавших в мошеннических... РИА Новости, 10.11.2025
в мире
мьянма
таиланд
китай
снг
мьянма
таиланд
китай
в мире, мьянма, таиланд, китай, снг
В мире, Мьянма, Таиланд, Китай, СНГ
Мьянма депортировала девять тысяч мигрантов, работавших в колл-центрах

Мьянма депортировала более девяти тысяч мигрантов, связанных с колл-центрами

Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Мьянма депортировала за период с 30 января по 5 ноября 2025 года 9 403 иностранных гражданина, попавших в страну нелегально и работавших в мошеннических колл-центрах на территории комплекса KK Park на границе с Таиландом, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в газете Global New Light of Myanmar.
"Правительство выявляет и депортирует иностранцев, незаконно проникших в район комплекса KK Park в округе Мьявади штата Карен через пограничные маршруты, проходящие через ряд соседних стран, для осуществления онлайн-мошенничества и иной преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Эвакуированная из Мьянмы россиянка вылетит в Москву 30 октября
30 октября, 06:23
В документе уточняется, что более 90% нелегальных иммигрантов въезжают и ввозятся в округ Мьявади через территорию Таиланда.
"С 30 января по 5 ноября 2025 года в Мьянме было выявлено и задержано в общей сложности 10 762 нелегальных иммигранта. Из них 9 403 человека уже были депортированы через Таиланд в свои страны, в то время как принимаются меры по депортации оставшихся 1 359 человек. В настоящее время эти лица находятся под стражей в ожидании репатриации", - говорится в заявлении.
Власти Мьянмы также заявляют, что правоохранительные органы страны расследуют деятельность онлайн-мошенников и принимают меры в отношении лиц, причастных к такой деятельности и организации подпольных виртуальных игорных площадок не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан, граничащего с Таиландом, Лаосом и Китаем.
"Правительство Мьянмы активно взаимодействует со странами региона, соседними странами и международными организациями для принятия мер в отношении лиц, участвующих в деятельности мошеннических колл-центров и других правонарушителей", - говорится в заявлении.
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме
24 октября, 10:24
В январе – марте 2025 года в мьянманском округе Мьявади штата Карен у границы Мьянмы и таиландской провинции Так прошла крупная совместная операция спецслужб и правоохранительных органов КНР, Таиланда и Мьянмы по выявлению и прекращению деятельности мошеннических колл-центров, в ходе которой из нескольких закрытых охраняемых комплексов были освобождены около 10 тысяч иностранцев, многие из которых работали в колл-центрах по принуждению. Большинство освобожденных были гражданами Китая, однако среди работников колл-центров было много и граждан стран Южной и Юго-Восточной Азии, арабских стран, стран Европы, Средней и Центральной Азии и некоторое количество граждан стран СНГ, в том числе России.
После прохождения фильтрации, во время которой проходило также дознание, выявлявшее среди бывших работников колл-центров лиц, причастных к их созданию и руководству их деятельностью, иностранные граждане в течение марта – июля 2025 года были отправлены при содействии соответствующих посольств в страны гражданства через Таиланд.
В течение мая – октября 2025 года совместными усилиями российских дипломатов в Таиланде и Мьянме и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из колл-центров были освобождены четверо граждан России. По их словам, на момент их освобождения в колл-центрах еще оставались россияне, как находящиеся там по принуждению, так и те, кто работал в них добровольно.
В октябре 2025 года правительственные войска Мьянмы перешли в наступление против этнических повстанцев и антиправительственных "Народных сил обороны" в штате Карен. В ходе наступления мьянманские военные заняли крупнейший комплекс колл-центров в округе Мьявади KK Park и освободили из него более 2 тысяч иностранцев, более половины которых затем перешли границу в Таиланд и сдались таиландским властям. В ходе наступления войсками были заняты еще несколько колл-центров.
В начале ноября СМИ КНР сообщили о том, что пятеро граждан Китая из числа создателей и руководителей мошеннических колл-центров в мьянманском округе Мьявади приговорены судом КНР к смертной казни.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Мьянме остаются невольничьи колл-центры с россиянами, заявили в ЕКЦС
21 октября, 17:06
 
В миреМьянмаТаиландКитайСНГ
 
 
