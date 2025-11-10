Мьянма депортировала девять тысяч мигрантов, работавших в колл-центрах

БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Мьянма депортировала за период с 30 января по 5 ноября 2025 года 9 403 иностранных гражданина, попавших в страну нелегально и работавших в мошеннических колл-центрах на территории комплекса KK Park на границе с Таиландом, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в газете Global New Light of Myanmar.

"Правительство выявляет и депортирует иностранцев, незаконно проникших в район комплекса KK Park в округе Мьявади штата Карен через пограничные маршруты, проходящие через ряд соседних стран, для осуществления онлайн-мошенничества и иной преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В документе уточняется, что более 90% нелегальных иммигрантов въезжают и ввозятся в округ Мьявади через территорию Таиланда

"С 30 января по 5 ноября 2025 года в Мьянме было выявлено и задержано в общей сложности 10 762 нелегальных иммигранта. Из них 9 403 человека уже были депортированы через Таиланд в свои страны, в то время как принимаются меры по депортации оставшихся 1 359 человек. В настоящее время эти лица находятся под стражей в ожидании репатриации", - говорится в заявлении.

Китаем. Власти Мьянмы также заявляют, что правоохранительные органы страны расследуют деятельность онлайн-мошенников и принимают меры в отношении лиц, причастных к такой деятельности и организации подпольных виртуальных игорных площадок не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан , граничащего с Таиландом, Лаосом

"Правительство Мьянмы активно взаимодействует со странами региона, соседними странами и международными организациями для принятия мер в отношении лиц, участвующих в деятельности мошеннических колл-центров и других правонарушителей", - говорится в заявлении.

В январе – марте 2025 года в мьянманском округе Мьявади штата Карен у границы Мьянмы и таиландской провинции Так прошла крупная совместная операция спецслужб и правоохранительных органов КНР, Таиланда и Мьянмы по выявлению и прекращению деятельности мошеннических колл-центров, в ходе которой из нескольких закрытых охраняемых комплексов были освобождены около 10 тысяч иностранцев, многие из которых работали в колл-центрах по принуждению. Большинство освобожденных были гражданами Китая, однако среди работников колл-центров было много и граждан стран Южной и Юго-Восточной Азии , арабских стран, стран Европы , Средней и Центральной Азии и некоторое количество граждан стран СНГ , в том числе России

После прохождения фильтрации, во время которой проходило также дознание, выявлявшее среди бывших работников колл-центров лиц, причастных к их созданию и руководству их деятельностью, иностранные граждане в течение марта – июля 2025 года были отправлены при содействии соответствующих посольств в страны гражданства через Таиланд.

В течение мая – октября 2025 года совместными усилиями российских дипломатов в Таиланде и Мьянме и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из колл-центров были освобождены четверо граждан России. По их словам, на момент их освобождения в колл-центрах еще оставались россияне, как находящиеся там по принуждению, так и те, кто работал в них добровольно.

В октябре 2025 года правительственные войска Мьянмы перешли в наступление против этнических повстанцев и антиправительственных "Народных сил обороны" в штате Карен. В ходе наступления мьянманские военные заняли крупнейший комплекс колл-центров в округе Мьявади KK Park и освободили из него более 2 тысяч иностранцев, более половины которых затем перешли границу в Таиланд и сдались таиландским властям. В ходе наступления войсками были заняты еще несколько колл-центров.