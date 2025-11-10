Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий, из них 38% - отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на V Всероссийском форуме с международным участием "Обращение медицинских изделий "NOVAMED-2025".

"Сейчас мы вступили в новый национальный проект, в котором также есть потребность в современных медицинских изделиях. Причем эти современные изделия должны использовать новые технологии как диагностики, лечения, так и в том числе использования программ с искусственным интеллектом. В списке Росздравнадзора таких программ сегодня уже зарегистрировано 48", - отметил министр.