Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России
10:09 10.11.2025
Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России
Мурашко рассказал о медицинских изделиях, зарегистрированных в России
В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий, из них 38% - отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе... РИА Новости, 10.11.2025
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), михаил мурашко, россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Михаил Мурашко, Россия, Общество
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий, из них 38% - отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на V Всероссийском форуме с международным участием "Обращение медицинских изделий "NOVAMED-2025".
"Сегодня в нашей стране зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий, из них 38% - это производство отечественных компаний. В рамках реализации национального проекта большая роль отводится именно поддержке развития отечественного производства. И национальный проект по модернизации первичного звена уже показал это", - сказал Мурашко.
Он добавил, что Росздравнадзор и министерство здравоохранения поддерживают развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, такие программы уже не являются только узкоспециализированными для одного вида исследований.
"Сейчас мы вступили в новый национальный проект, в котором также есть потребность в современных медицинских изделиях. Причем эти современные изделия должны использовать новые технологии как диагностики, лечения, так и в том числе использования программ с искусственным интеллектом. В списке Росздравнадзора таких программ сегодня уже зарегистрировано 48", - отметил министр.
