В Новой Москве возбудили дело за похищение и убийство собаки

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура инициировала уголовное преследование мужчины, который похитил в Новой Москве собаку, а затем убил ее, фигурант вину признал, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Щербинская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении мужчины, похитившего и убившего собаку. По материалам проверки прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре, 7 ноября 67-летний мужчина вблизи гаражного бокса на улице Флотская в новой Москве украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер колли по кличке Сигма. Посадив собаку к себе в машину, он скрылся, после чего вывез животное в безлюдное место и там с помощью ножа и молока убил собаку.
Вину в краже собаки мужчина признал, сознался, что после похищения убил животное, отмечается в релизе.
Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности - на контроле в прокуратуре, добавили в надзорном ведомстве.
