Полиция задержала троих приезжих после дорожного конфликта в Москве

Кадр видео, на котором приезжие перегородили дорогу и напали на автомобиль в Москве

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Полиция задержала троих приезжих, преградивших путь и напавших на другой автомобиль в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что в ходе мониторинга полицейские выявили в интернете видео, на котором водитель автомобиля преградил дорогу другому авто, двигавшемуся в попутном направлении.

"В дальнейшем на записи регистратора видно, как несколько мужчин из первого транспортного средства вышли на проезжую часть и вступили в конфликт с водителем, нанеся различные повреждения транспортному средству, после чего водитель покинул место инцидента и обратился в ОМВД России по району Царицыно города Москвы для написания заявления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники столичной полиции установили и задержали троих 26-летних приезжих.