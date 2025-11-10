https://ria.ru/20251110/moskva-2053892812.html
Полиция задержала троих приезжих после дорожного конфликта в Москве
Полиция задержала троих приезжих после дорожного конфликта в Москве - РИА Новости, 10.11.2025
Полиция задержала троих приезжих после дорожного конфликта в Москве
Полиция задержала троих приезжих, преградивших путь и напавших на другой автомобиль в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Полиция задержала троих приезжих, преградивших путь и напавших на другой автомобиль в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что в ходе мониторинга полицейские выявили в интернете видео, на котором водитель автомобиля преградил дорогу другому авто, двигавшемуся в попутном направлении.
"В дальнейшем на записи регистратора видно, как несколько мужчин из первого транспортного средства вышли на проезжую часть и вступили в конфликт с водителем, нанеся различные повреждения транспортному средству, после чего водитель покинул место инцидента и обратился в ОМВД России по району Царицыно города Москвы для написания заявления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что сотрудники столичной полиции установили и задержали троих 26-летних приезжих.
На видео от РЕН ТВ водитель говорит агрессорам, что он с ребенком, те бьют по машине и разбивают лобовое стекло.