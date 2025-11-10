В Москве задержали мужчину, собиравшего сведения о российском военном

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Задержан москвич, собиравший сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего и намеревавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, сообщает ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, злоумышленник, действуя по указанию кураторов, осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ. Отмечается, что ему также поступило задание по совершению диверсии на одной из ж/д станций Московского региона.