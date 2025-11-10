https://ria.ru/20251110/moskva-2053883598.html
В Москве задержали мужчину, собиравшего сведения о российском военном
Задержан москвич, собиравший сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего и намеревавшийся уехать на Украину воевать против... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T09:51:00+03:00
2025-11-10T09:51:00+03:00
2025-11-10T10:01:00+03:00
В Москве задержали мужчину, собиравшего сведения о российском военном
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Задержан москвич, собиравший сведения о месте жительства, машинах и перемещениях российского военнослужащего и намеревавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Москвы
, 1980 года рождения, подозреваемого в государственной измене, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины
и запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленник, действуя по указанию кураторов, осуществил сбор сведений о месте жительства, используемых транспортных средствах и времени передвижения военнослужащего ВС РФ. Отмечается, что ему также поступило задание по совершению диверсии на одной из ж/д станций Московского региона.
"Сотрудниками ФСБ России
задокументированы факты, подтверждающие намерения фигуранта перейти на сторону вооруженных сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование с целью участия в боевых действиях против России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан", - отмечается в релизе.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК России (государственная измена), добавили в ФСБ. Обвиняемый заключен под стражу.