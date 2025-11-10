Напавшего с ножом на полицейских в Москве проверят на вменяемость

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шеваргана Кунджумова, бросившего две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напавшего с ножом на полицейских в столице, проверят на вменяемость, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на восемь лет лишения свободы.