Напавшего с ножом на полицейских в Москве проверят на вменяемость
Напавшего с ножом на полицейских в Москве проверят на вменяемость - РИА Новости, 10.11.2025
Напавшего с ножом на полицейских в Москве проверят на вменяемость
10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шеваргана Кунджумова, бросившего две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напавшего с ножом на полицейских в столице, проверят на вменяемость, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что следствие планирует получить заключение судебной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении Кунджумова.
В августе столичный главк СК РФ
сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве
мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник
", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова
и имеет российское гражданство, ранее судим в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.
Преображенский суд столицы в конце августа отправил Кунджумова в СИЗО. Мужчина признал вину.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на восемь лет лишения свободы.