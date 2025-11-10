https://ria.ru/20251110/moshenniki-2053859591.html
Названа самая популярная схема мошенников в ЛНР
Названа самая популярная схема мошенников в ЛНР - РИА Новости, 10.11.2025
Названа самая популярная схема мошенников в ЛНР
10.11.2025
луганская народная республика
мошенники
мошенничество
луганская народная республика
Названа самая популярная схема мошенников в ЛНР
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Звонки под предлогом оформления государственных или иных услуг стали одной и наиболее распространенных мошеннических схем на территории ЛНР в текущем году, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.
"Одной из самых распространенных схем мошенничества (в ЛНР
– ред.) остаются звонки под предлогом оформления государственных услуг, записи в электронную очередь или замены счетчиков. Таким образом преступники получают личные данные граждан, после чего принуждают их перевести все денежные средства якобы для декларирования. Также до сих пор популярна так называемая схема "родственник в беде", - сообщил Кампф.
Он уточнил, что основная часть потерпевших от действий мошенников – лица преклонного возраста и пенсионеры.
"С января 2025 года на территории Луганской Народной Республики зарегистрировано 236 преступлений вышеуказанной категории", - уточнил собеседник агентства.