Названа самая популярная схема мошенников в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Звонки под предлогом оформления государственных или иных услуг стали одной и наиболее распространенных мошеннических схем на территории ЛНР в текущем году, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.