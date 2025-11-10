МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Дмитрий Морев вступил в должность главы Архангельска, он сохранил за собой эту должность и будет руководить городом в ближайшие пять лет, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Торжественная церемония вступления в должность главы Архангельска состоялась в Архангельском городском культурном центре.
"Дмитрий Морев будет работать в должности главы Архангельска в течение следующих пяти лет – ранее его кандидатуру на этот пост поддержали депутаты", - говорится в сообщении.
Глава Архангельска принес присягу, дав обещание соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав города Архангельска, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно служить процветанию города, благополучию его жителей и выполнять обязанности главы столицы региона.
"Я хочу поблагодарить всех коллег и архангелогородцев, которые на протяжении прошедших пяти лет оказывали мне поддержку словом и делом, помогая в решении задач по развитию города. Не скрою, лично для меня это была трудная пятилетка, и следующая будет точно не легче. Но накопленные опыт и багаж знаний, а также уже созданный задел на будущее позволят нам всем вместе и дальше держать высокий темп в качественном преобразовании города и повышении уровня жизни архангелогородцев", – сказал Морев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил губернатор Александр Цыбульский, отдельная задача – поддержание порядка и системности в городской жизни. Важно, чтобы город оставался открытым для инвестиций, а бизнес чувствовал предсказуемость и стабильность.
"Региональные и федеральные проекты, в которых участвует Архангельск, должны реализовываться без сбоев... Я рассчитываю, что в ближайшие годы мы вместе продолжим быть сосредоточенными на главном – на повышении качества городской жизни. На том, чтобы Архангельск стал примером не только для других городов области, но и для других городов северных регионов", – отметил Цыбульский.
В этом году в областной закон внесены изменения, касающиеся порядка избрания главы муниципального образования. Теперь глава Архангельска выбирается из числа кандидатов, предложенных губернатором региона. Ранее применялась конкурсная процедура с открытым набором участников.
