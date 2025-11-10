Рейтинг@Mail.ru
Морев вступил в должность главы Архангельска - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 10.11.2025 (обновлено: 16:57 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/morev-2053984566.html
Морев вступил в должность главы Архангельска
Морев вступил в должность главы Архангельска - РИА Новости, 10.11.2025
Морев вступил в должность главы Архангельска
Дмитрий Морев вступил в должность главы Архангельска, он сохранил за собой эту должность и будет руководить городом в ближайшие пять лет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:53:00+03:00
2025-11-10T16:57:00+03:00
архангельск
архангельская область
александр цыбульский
политика
дмитрий морев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053985974_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_29b0d31d20335584f3388f146d78bf5b.jpg
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047152937.html
https://ria.ru/20251009/arkhangelsk-2047261537.html
архангельск
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053985974_38:0:749:533_1920x0_80_0_0_64bc5a95a2e2aa5673edbd3c5d3fdb4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, архангельская область, александр цыбульский, политика, дмитрий морев
Архангельск, Архангельская область, Александр Цыбульский, Политика, Дмитрий Морев
Морев вступил в должность главы Архангельска

Дмитрий Морев сохранил за собой должность главы Архангельска ещё на пять лет

© Фото : Пресс-служба Администрации ГО "Город Архангельск"Дмитрий Морев
Дмитрий Морев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба Администрации ГО "Город Архангельск"
Дмитрий Морев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Дмитрий Морев вступил в должность главы Архангельска, он сохранил за собой эту должность и будет руководить городом в ближайшие пять лет, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Торжественная церемония вступления в должность главы Архангельска состоялась в Архангельском городском культурном центре.
«
"Дмитрий Морев будет работать в должности главы Архангельска в течение следующих пяти лет – ранее его кандидатуру на этот пост поддержали депутаты", - говорится в сообщении.
Глава Архангельска принес присягу, дав обещание соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав города Архангельска, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно служить процветанию города, благополучию его жителей и выполнять обязанности главы столицы региона.
"Я хочу поблагодарить всех коллег и архангелогородцев, которые на протяжении прошедших пяти лет оказывали мне поддержку словом и делом, помогая в решении задач по развитию города. Не скрою, лично для меня это была трудная пятилетка, и следующая будет точно не легче. Но накопленные опыт и багаж знаний, а также уже созданный задел на будущее позволят нам всем вместе и дальше держать высокий темп в качественном преобразовании города и повышении уровня жизни архангелогородцев", – сказал Морев, слова которого приводятся в сообщении.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
8 октября, 21:17
Как отметил губернатор Александр Цыбульский, отдельная задача – поддержание порядка и системности в городской жизни. Важно, чтобы город оставался открытым для инвестиций, а бизнес чувствовал предсказуемость и стабильность.
"Региональные и федеральные проекты, в которых участвует Архангельск, должны реализовываться без сбоев... Я рассчитываю, что в ближайшие годы мы вместе продолжим быть сосредоточенными на главном – на повышении качества городской жизни. На том, чтобы Архангельск стал примером не только для других городов области, но и для других городов северных регионов", – отметил Цыбульский.
В этом году в областной закон внесены изменения, касающиеся порядка избрания главы муниципального образования. Теперь глава Архангельска выбирается из числа кандидатов, предложенных губернатором региона. Ранее применялась конкурсная процедура с открытым набором участников.
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Руденя и Цыбульский обсудили развитие Архангельской области
9 октября, 13:25
 
АрхангельскАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийПолитикаДмитрий Морев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала