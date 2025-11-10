Мунтяну будет ограничен интересами правящей партии, считает мэр Кишинева

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) уже доказала свою некомпетентность в управлении страной, это приведет к тому, что и новый премьер Александр Мунтяну не сможет улучшить ситуацию, поскольку его маневренность будет ограничена партийными интересами, считает мэр Кишинева, лидер оппозиционного парламентского блока "Альтернатива" Ион Чебан.