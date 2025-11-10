Рейтинг@Mail.ru
Мунтяну будет ограничен интересами правящей партии, считает мэр Кишинева
10.11.2025
Мунтяну будет ограничен интересами правящей партии, считает мэр Кишинева
Мунтяну будет ограничен интересами правящей партии, считает мэр Кишинева
Мунтяну будет ограничен интересами правящей партии, считает мэр Кишинева
Мунтяну будет ограничен интересами правящей партии, считает мэр Кишинева

Мэр Кишинева Чебан: новый премьер Молдавии будет ограничен партийными интересами

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) уже доказала свою некомпетентность в управлении страной, это приведет к тому, что и новый премьер Александр Мунтяну не сможет улучшить ситуацию, поскольку его маневренность будет ограничена партийными интересами, считает мэр Кишинева, лидер оппозиционного парламентского блока "Альтернатива" Ион Чебан.
"У нас новый премьер-министр, но не думаю, что представители ПДС предоставят ему широкие возможности для манёвра. Если ПДС продолжит задавать тон, не вижу, как ситуация может измениться. Они уже продемонстрировали отсутствие стратегического видения и профессионалов, способных обеспечить эффективное управление государственными делами", - заявил Чебан в комментарии порталу "Трибуна".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
По его словам, из-за действий властей экономика стагнирует, судебная система практически не функционирует, а уровень бедности растёт. При этом руководство рапортует о приближении к ЕС, но на практике евроинтеграция ограничивается техническими процедурами. "У нас серьезные отставания, и если не будут приняты оперативные меры для их устранения, в какой-то момент мы можем столкнуться с блокировкой на пути к вступлению в ЕС. Мы далеко не соответствуем копенгагенским критериям, которые предусматривают наличие функциональной демократии, развитой экономики, обеспечение верховенства права и основных прав граждан", - в частности, добавил Чебан.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал назначение Мунтяну премьером
27 октября, 14:52
 
