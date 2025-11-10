Мунтяну будет ограничен интересами правящей партии, считает мэр Кишинева

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) уже доказала свою некомпетентность в управлении страной, это приведет к тому, что и новый премьер Александр Мунтяну не сможет улучшить ситуацию, поскольку его маневренность будет ограничена партийными интересами, считает мэр Кишинева, лидер оппозиционного парламентского блока "Альтернатива" Ион Чебан.
"У нас новый премьер-министр, но не думаю, что представители ПДС предоставят ему широкие возможности для манёвра. Если ПДС продолжит задавать тон, не вижу, как ситуация может измениться. Они уже продемонстрировали отсутствие стратегического видения и профессионалов, способных обеспечить эффективное управление государственными делами", - заявил Чебан в комментарии порталу "Трибуна".
По его словам, из-за действий властей экономика стагнирует, судебная система практически не функционирует, а уровень бедности растёт. При этом руководство рапортует о приближении к ЕС, но на практике евроинтеграция ограничивается техническими процедурами. "У нас серьезные отставания, и если не будут приняты оперативные меры для их устранения, в какой-то момент мы можем столкнуться с блокировкой на пути к вступлению в ЕС. Мы далеко не соответствуем копенгагенским критериям, которые предусматривают наличие функциональной демократии, развитой экономики, обеспечение верховенства права и основных прав граждан", - в частности, добавил Чебан.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
