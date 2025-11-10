КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. В Молдавии запрещена просветительская деятельность в том, что касается реальной истории Великой Отечественной войны, директора школ боятся рассказывать детям правду, потому что рискуют потерять свои должности, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.