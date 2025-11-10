Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили власти в запрете говорить детям правду о ВОВ - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/moldaviya-2053889171.html
В Молдавии обвинили власти в запрете говорить детям правду о ВОВ
В Молдавии обвинили власти в запрете говорить детям правду о ВОВ - РИА Новости, 10.11.2025
В Молдавии обвинили власти в запрете говорить детям правду о ВОВ
В Молдавии запрещена просветительская деятельность в том, что касается реальной истории Великой Отечественной войны, директора школ боятся рассказывать детям... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:14:00+03:00
2025-11-10T10:14:00+03:00
в мире
молдавия
германия
кишинев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20250507/vov-2015614708.html
https://ria.ru/20250120/moldavija-1994655938.html
молдавия
германия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду
В Молдавии обвинили власти в запрете говорить детям правду о ВОВ

Глава комитета "Победа" Петрович: Кишинев запрещает говорить правду детям о ВОВ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. В Молдавии запрещена просветительская деятельность в том, что касается реальной истории Великой Отечественной войны, директора школ боятся рассказывать детям правду, потому что рискуют потерять свои должности, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Тотально запрещена работа с учебными заведениями, на это есть прямой указ Министерства образования. Директора школ боятся потерять свои места, хотя понимают, что историю Великой Отечественной до детей надо доносить, и не с "героем" Ионом Антонеску, а правдивую историю", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Красносельский обвинил Молдавию в фальсификации итогов ВОВ
7 мая, 17:17
Он отметил, что в этой ситуации приходится менять формы просветительской деятельности, проводим мероприятия на новых площадках.
"Остается актуальной поисковая работа, продолжаем поиск воинских захоронений, занимаемся выяснением судеб павших воинов. Кроме поисковиков, заниматься этой работой в Молдавии некому, государство волонтерам не помогает никаким образом", - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Молдавии готовят учебник, оправдывающий роль Румынии в ВОВ
20 января, 17:07
 
В миреМолдавияГерманияКишиневМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала