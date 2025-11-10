КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. В Молдавии запрещена просветительская деятельность в том, что касается реальной истории Великой Отечественной войны, директора школ боятся рассказывать детям правду, потому что рискуют потерять свои должности, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Тотально запрещена работа с учебными заведениями, на это есть прямой указ Министерства образования. Директора школ боятся потерять свои места, хотя понимают, что историю Великой Отечественной до детей надо доносить, и не с "героем" Ионом Антонеску, а правдивую историю", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этой ситуации приходится менять формы просветительской деятельности, проводим мероприятия на новых площадках.
"Остается актуальной поисковая работа, продолжаем поиск воинских захоронений, занимаемся выяснением судеб павших воинов. Кроме поисковиков, заниматься этой работой в Молдавии некому, государство волонтерам не помогает никаким образом", - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
