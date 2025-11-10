Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Молдавии свела диалог с Гагаузией на нет, заявил депутат - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 10.11.2025 (обновлено: 11:28 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/moldavija-2053898415.html
Правящая партия Молдавии свела диалог с Гагаузией на нет, заявил депутат
Правящая партия Молдавии свела диалог с Гагаузией на нет, заявил депутат - РИА Новости, 10.11.2025
Правящая партия Молдавии свела диалог с Гагаузией на нет, заявил депутат
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" за четыре года правления свела на нет диалог с Гагаузской автономией, это необходимо исправить, считает... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:57:00+03:00
2025-11-10T11:28:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
александр стояногло
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040624325.html
https://ria.ru/20250704/delo-2027163518.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, александр стояногло, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Александр Стояногло, Майя Санду
Правящая партия Молдавии свела диалог с Гагаузией на нет, заявил депутат

Стояногло: Кишинев за четыре года уничтожил диалог с Гагаузией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" за четыре года правления свела на нет диалог с Гагаузской автономией, это необходимо исправить, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива", экс-генпрокурор Александр Стояногло.
"За четыре года правления партии "Действие и солидарность" диалог между Кишиневом и Комратом просто исчез. Ни одного совместного заседания, ни одной инициативы, даже жеста уважения", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Власти Молдавии испытывают ненависть к Гагаузии, заявил Узун
9 сентября, 11:15
Он также выразил возмущение тем фактом, что глава Гагаузии Евгения Гуцул так и не получила место за столом правительства — хотя по закону она обязан там быть. Стояногло, будучи уроженцем автономии, считает, что важно наладить диалог Кишинева и Гагаузии. "Молдавия сможет идти вперед только с законом, доверием и уважением ко всем своим гражданам — включая жителей Гагаузии", - подчеркнул депутат.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Экс-премьер Молдавии назвал дела против Гуцул политическим заказом
4 июля, 13:24
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулАлександр СтояноглоМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала