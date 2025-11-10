Правящая партия Молдавии свела диалог с Гагаузией на нет, заявил депутат

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" за четыре года правления свела на нет диалог с Гагаузской автономией, это необходимо исправить, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива", экс-генпрокурор Александр Стояногло.

"За четыре года правления партии "Действие и солидарность" диалог между Кишиневом и Комратом просто исчез. Ни одного совместного заседания, ни одной инициативы, даже жеста уважения", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Он также выразил возмущение тем фактом, что глава Гагаузии Евгения Гуцул так и не получила место за столом правительства — хотя по закону она обязан там быть. Стояногло, будучи уроженцем автономии, считает, что важно наладить диалог Кишинева и Гагаузии. "Молдавия сможет идти вперед только с законом, доверием и уважением ко всем своим гражданам — включая жителей Гагаузии", - подчеркнул депутат.

Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.