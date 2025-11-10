Рейтинг@Mail.ru
Соратника Зеленского внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 10.11.2025
17:48 10.11.2025
Соратника Зеленского внесли в базу "Миротворца"
Соратника Зеленского внесли в базу "Миротворца"
Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
2025
Соратника Зеленского внесли в базу "Миротворца"

Бизнесмена и соратника Зеленского Миндича внесли в базу сайта "Миротворец"

Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
"Мародер, вор. Член ОПГ. Осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины… Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Миротворец" под персональными данными Миндича.
Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
