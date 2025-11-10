Соратника Зеленского внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.

"Мародер, вор. Член ОПГ. Осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины… Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Миротворец" под персональными данными Миндича.