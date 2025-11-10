Минцифры рассказало, как можно будет вернуть доступ к мобильному интернету

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восстановить доступ к мобильному интернету и смс после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявило Минцифры

Ранее в понедельник министерство сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступен.

"Сделать это (восстановить доступ - ред.) можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен", - сообщили в министерстве, комментируя восстановление доступа.

Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону, отметили там.