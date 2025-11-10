В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Технологический сбор на первом этапе планируется ввести на готовую электронную продукцию - ноутбуки, смартфоны, на втором этапе - распространить на компоненты и модули для аппаратуры после консультаций с бизнесом, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.

"На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли", — пояснили в министерстве.

Минпромторге РФ добавили, что на втором этапе технологический сбор планируется распространить на электронные компоненты и модули для аппаратуры.