Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/minpromtorg--2053967265.html
В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора
В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора - РИА Новости, 10.11.2025
В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора
Технологический сбор на первом этапе планируется ввести на готовую электронную продукцию - ноутбуки, смартфоны, на втором этапе - распространить на компоненты и РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:39:00+03:00
2025-11-10T15:39:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_5f310a7579308052bffc0cb2a2b42219.jpg
https://ria.ru/20251031/utilsbor-2052009507.html
https://ria.ru/20251030/minpromtorg-2051904591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4080851c1c50389dc99a119cc10152b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора

Минпромторг сначала планирует ввести техсбор на готовую электронную продукцию

© sefa ozelПроизводство чипов
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© sefa ozel
Производство чипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Технологический сбор на первом этапе планируется ввести на готовую электронную продукцию - ноутбуки, смартфоны, на втором этапе - распространить на компоненты и модули для аппаратуры после консультаций с бизнесом, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
"На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли", — пояснили в министерстве.
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
31 октября, 09:04
В Минпромторге РФ добавили, что на втором этапе технологический сбор планируется распространить на электронные компоненты и модули для аппаратуры.
"Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", — отметили в министерстве.
Фабрика по производству джинсовой одежды Глория-Джинс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Минпромторг рассказал о замене западных брендов легкой промышленности
30 октября, 17:32
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала