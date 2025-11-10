Бойцы расправили флаги России в освобожденной Гнатовке

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военнослужащими, расправляющими национальные флаги в освобождённой Гнатовке в ДНР.

На кадрах показан ход боевых действий, в основном с применением беспилотных летательных аппаратов, затем бойцы ВС РФ вышли на улицы населённого пункта с национальными флагами.