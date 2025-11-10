https://ria.ru/20251110/minoborony-2053965865.html
Бойцы расправили флаги России в освобожденной Гнатовке
Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военнослужащими, расправляющими национальные флаги в освобождённой Гнатовке в ДНР. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:31:00+03:00
2025-11-10T15:31:00+03:00
2025-11-10T15:32:00+03:00
Минобороны показало кадры с расправляющими флаги бойцами РФ в Гнатовке