Бойцы расправили флаги России в освобожденной Гнатовке - РИА Новости, 10.11.2025
15:31 10.11.2025
Бойцы расправили флаги России в освобожденной Гнатовке
Бойцы расправили флаги России в освобожденной Гнатовке
Бойцы расправили флаги России в освобожденной Гнатовке

Кадр видео Минобороны России из освобождённой Гнатовки в ДНР
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военнослужащими, расправляющими национальные флаги в освобождённой Гнатовке в ДНР.
Подразделения 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" в ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска освободили Гнатовку, сообщило ранее Минобороны.
На кадрах показан ход боевых действий, в основном с применением беспилотных летательных аппаратов, затем бойцы ВС РФ вышли на улицы населённого пункта с национальными флагами.
