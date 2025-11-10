Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к главе ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.

"Приобщить исковое заявление Минобороны, участвующего в деле в качестве потерпевшего, о возмещении ущерба на сумму 2,4 миллиарда рублей, признать Есипова гражданским ответчиком", - огласила судья.