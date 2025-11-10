https://ria.ru/20251110/minoborony-2053954986.html
Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей
Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.11.2025
Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей
Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к главе ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов, передает корреспондент... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:59:00+03:00
2025-11-10T14:59:00+03:00
2025-11-10T14:59:00+03:00
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_0:283:3136:2047_1920x0_80_0_0_75710199237ab6868b988584bc4232a3.jpg
https://ria.ru/20251110/sud-2053944089.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_30e1fdc8d0a2cb87b0e43b42af284e99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей
Минобороны подало иск на 2,4 млрд рублей к главе ГК "Пикет" Есипову
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к главе ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
"Приобщить исковое заявление Минобороны, участвующего в деле в качестве потерпевшего, о возмещении ущерба на сумму 2,4 миллиарда рублей, признать Есипова гражданским ответчиком", - огласила судья.
Дело рассматривается в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.