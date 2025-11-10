Рейтинг@Mail.ru
Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.11.2025
14:59 10.11.2025
Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей
Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к главе ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов, передает корреспондент... РИА Новости, 10.11.2025
Минобороны заявило иск к главе ГК "Пикет" на 2,4 миллиарда рублей

Минобороны подало иск на 2,4 млрд рублей к главе ГК "Пикет" Есипову

Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к главе ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
"Приобщить исковое заявление Минобороны, участвующего в деле в качестве потерпевшего, о возмещении ущерба на сумму 2,4 миллиарда рублей, признать Есипова гражданским ответчиком", - огласила судья.
Дело рассматривается в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд отказался отпускать на СВО гендиректора ГК "Пикет"
