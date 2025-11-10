https://ria.ru/20251110/minjust-2054034360.html
Минюст внес датскую НПО в список нежелательных организаций
Минюст внес датскую НПО в список нежелательных организаций - РИА Новости, 10.11.2025
Минюст внес датскую НПО в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России датский "Совет министров Северных стран"*, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T20:11:00+03:00
2025-11-10T20:11:00+03:00
2025-11-10T22:53:00+03:00
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
Новости
ru-RU
россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
