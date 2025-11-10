Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес датскую НПО в список нежелательных организаций
20:11 10.11.2025
Минюст внес датскую НПО в список нежелательных организаций
Минюст внес датскую НПО в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России датский "Совет министров Северных стран"*, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 10.11.2025
Минюст внес датскую НПО в список нежелательных организаций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России датский "Совет министров Северных стран"*, следует из соответствующей базы ведомства.
"The Nordic Council of Ministers* ("Совет министров Северных стран", "Северный Совет Министров"), Королевство Дания", - говорится в перечне.
* Организация признана нежелательной
