Приостановка ограничений для Сирии не смягчит санкции против России

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Приостановка действия американского "Закона Цезаря" в отношении Сирии не распространяется на сделки, связанные с правительствами России и Ирана, а также на передачу товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения, говорится в обнародованном в понедельник документе министерства финансов США.