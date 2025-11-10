Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Представители НАБУ организовали обыски у предпринимателя Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, пишет "Украинская правда".

"Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", соратнику президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу утром 10 ноября", — сообщило издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мероприятия проходят в Киеве. Как заявлял депутат Рады Ярослав Железняк, СБУ расследует дело в отношении Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Он утверждает, что бизнесмен, а также связанные с ним Александр и Михаил Цукерманы срочно покинули Украину.

По данным украинского издания "Бигус", значительную часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, вывели через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.

Со своей стороны, нардеп Алексей Гончаренко* рассказал, что украинские власти готовят ответ и могут предъявить обвинения представителям НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отметил Железняк, с обысками также пришли к бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко и в компанию "Энергоатом". НАБУ подтвердило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Агентство опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных валютой. Деньги изъяли во время обысков.

РКБ-Украина сообщило, что НАБУ проводит обыски у Миндича и Галущенко по одному делу о коррупции.

Сумки с валютой, найденные во время обысков. Точная сумма изъятых средств не уточняется. Фото с места обысков.

Преследование Миндича

"Украинская правда" писала со ссылкой на источники в американском истеблишменте, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР из-за отмывания денег. По их данным, в нем упомянуты несколько человек и компаний.

Как утверждается, в США бежал и попал там в поле зрения спецслужбы Александр Горбуненко — фигурант дела о завладении средствами крупнейшего на Украине химического "Одесского припортового завода". Детективы НАБУ пытались допросить его, тогда же возникала фамилия Миндича.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств, среди них был Руслан Магамедрасулов. Предположительно, он занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский.

В сентябре "Украинская правда" заявила, что главе киевского режима придется думать о собственной безопасности, а не переизбрании в случае публикаций записей прослушки.