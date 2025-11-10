Рейтинг@Mail.ru
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
10:52 10.11.2025 (обновлено: 13:19 10.11.2025)
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
Представители НАБУ организовали обыски у предпринимателя Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, пишет "Украинская правда". РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:52:00+03:00
2025-11-10T13:19:00+03:00
в мире
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ

Детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу

Тимур Миндич
Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Представители НАБУ организовали обыски у предпринимателя Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, пишет "Украинская правда".
"Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", соратнику президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу утром 10 ноября", — сообщило издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского
3 ноября, 08:00
Мероприятия проходят в Киеве. Как заявлял депутат Рады Ярослав Железняк, СБУ расследует дело в отношении Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Он утверждает, что бизнесмен, а также связанные с ним Александр и Михаил Цукерманы срочно покинули Украину.

По данным украинского издания "Бигус", значительную часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, вывели через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Зеленский обещал "начать охоту" на НАБУ, пишет FT
14 августа, 09:06
Со своей стороны, нардеп Алексей Гончаренко* рассказал, что украинские власти готовят ответ и могут предъявить обвинения представителям НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Как отметил Железняк, с обысками также пришли к бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко и в компанию "Энергоатом". НАБУ подтвердило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Агентство опубликовало фотографии нескольких сумок, наполненных валютой. Деньги изъяли во время обысков.
РКБ-Украина сообщило, что НАБУ проводит обыски у Миндича и Галущенко по одному делу о коррупции.
Сумки с валютой, найденные во время обысков.

Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича

Сумки с валютой, найденные во время обысков.

1 из 3
Точная сумма изъятых средств не уточняется.

Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича

Точная сумма изъятых средств не уточняется.

2 из 3
Фото с места обысков.

Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича

Фото с места обысков.

3 из 3

Сумки с валютой, найденные во время обысков.

1 из 3

Точная сумма изъятых средств не уточняется.

2 из 3

Фото с места обысков.

3 из 3

Преследование Миндича

"Украинская правда" писала со ссылкой на источники в американском истеблишменте, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР из-за отмывания денег. По их данным, в нем упомянуты несколько человек и компаний.
Как утверждается, в США бежал и попал там в поле зрения спецслужбы Александр Горбуненко — фигурант дела о завладении средствами крупнейшего на Украине химического "Одесского припортового завода". Детективы НАБУ пытались допросить его, тогда же возникала фамилия Миндича.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств, среди них был Руслан Магамедрасулов. Предположительно, он занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский.
В сентябре "Украинская правда" заявила, что главе киевского режима придется думать о собственной безопасности, а не переизбрании в случае публикаций записей прослушки.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"За это заплатят". Журналист раскрыл, что произойдет с Киевом
Вчера, 14:39
 
