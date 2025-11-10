https://ria.ru/20251110/medvedev-2054026712.html
Медведев провел совещание по обеспечению безопасности в СЗФО
Медведев провел совещание по обеспечению безопасности в СЗФО - РИА Новости, 10.11.2025
Медведев провел совещание по обеспечению безопасности в СЗФО
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл совещание по отдельным вопросам обеспечения безопасности в ряде территорий Северо-Западного... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:34:00+03:00
2025-11-10T19:34:00+03:00
2025-11-10T19:34:00+03:00
россия
дмитрий медведев
сзфо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251107/medvedev-2053552698.html
россия
сзфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, сзфо
Россия, Дмитрий Медведев, СЗФО
Медведев провел совещание по обеспечению безопасности в СЗФО
Медведев провел совещание по безопасности в Северо-Западном федеральном округе