Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 ноя - РИА Новости. Медсестра с позывным "Вата", служившая в госпитале МО РФ в зоне СВО, влюбилась в раненого бойца спецназа "Ахмат" и перешла в данное подразделение, чтобы не расставаться с ним, рассказала девушка РИА Новости.

"Я зашла сюда (в зону СВО – ред.) в августе 2022 года в министерство обороны в медицинскую роту. Я служила в госпитале, это была 1-я эвакуационная линия. Вот там я познакомилась со своим будущим мужем. Он к нам поступил с ранением, отказался от госпитализации. Он приезжал (в госпиталь – ред.), я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие. И так сложилось - любовь нагрянула внезапно", - рассказала "Вата".

По ее словам, она даже представить не могла, что может встретить свою любовь на войне.

"На войне есть любовь, конечно. Любовь она везде есть, если ты живешь, дышишь, чувствуешь. Наоборот все чувства обострены", - сказала "Вата".

По словам девушки, после того, как они приняли решение быть вместе и пожениться, встал вопрос о переводе в "Ахмат", с чем очень помогли командиры, которые прониклись этой историей.

"Переход мой завершился в марте 2023 года, потому что иначе мы бы оказались на разных линиях фронта, его бы перевели с "Ахматом" в одну точку, а я бы осталась в другой точке. И чтобы не разлучаться попросили командира, он нам помог с переводом", - рассказала девушка.

Сейчас "Вата", как и ставшим мужем возлюбленный служат в батальоне "Ваха" спецназа "Ахмат".