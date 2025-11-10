Рейтинг@Mail.ru
Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат" - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/medsestra--2053868806.html
Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"
Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат" - РИА Новости, 10.11.2025
Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"
Медсестра с позывным "Вата", служившая в госпитале МО РФ в зоне СВО, влюбилась в раненого бойца спецназа "Ахмат" и перешла в данное подразделение, чтобы не... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T08:18:00+03:00
2025-11-10T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu-2053857697.html
https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053857562.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"

Медсестра в госпитале МО влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"

© iStock.com / santypanМедсестра
Медсестра - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© iStock.com / santypan
Медсестра . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 ноя - РИА Новости. Медсестра с позывным "Вата", служившая в госпитале МО РФ в зоне СВО, влюбилась в раненого бойца спецназа "Ахмат" и перешла в данное подразделение, чтобы не расставаться с ним, рассказала девушка РИА Новости.
"Я зашла сюда (в зону СВО – ред.) в августе 2022 года в министерство обороны в медицинскую роту. Я служила в госпитале, это была 1-я эвакуационная линия. Вот там я познакомилась со своим будущим мужем. Он к нам поступил с ранением, отказался от госпитализации. Он приезжал (в госпиталь – ред.), я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие. И так сложилось - любовь нагрянула внезапно", - рассказала "Вата".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Боевики ВСУ добивают своих раненых при отходе, рассказал боец
05:18
По ее словам, она даже представить не могла, что может встретить свою любовь на войне.
"На войне есть любовь, конечно. Любовь она везде есть, если ты живешь, дышишь, чувствуешь. Наоборот все чувства обострены", - сказала "Вата".
По словам девушки, после того, как они приняли решение быть вместе и пожениться, встал вопрос о переводе в "Ахмат", с чем очень помогли командиры, которые прониклись этой историей.
"Переход мой завершился в марте 2023 года, потому что иначе мы бы оказались на разных линиях фронта, его бы перевели с "Ахматом" в одну точку, а я бы осталась в другой точке. И чтобы не разлучаться попросили командира, он нам помог с переводом", - рассказала девушка.
Сейчас "Вата", как и ставшим мужем возлюбленный служат в батальоне "Ваха" спецназа "Ахмат".
"Я надеюсь, что никто не пожалел, что я перешла. Я свою службу выполняю на пять плюсом, ну так, по крайней мере, говорит наш командир батальона "Ваха", - рассказала девушка.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала