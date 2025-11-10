Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" никогда не будет находиться в одном месте, сообщил Лукашенко - РИА Новости, 10.11.2025
14:59 10.11.2025 (обновлено: 15:30 10.11.2025)
"Орешник" никогда не будет находиться в одном месте, сообщил Лукашенко
Ракетный комплекс "Орешник" не будет находиться в одном месте на территории Белоруссии, сообщил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 10.11.2025
белоруссия, россия, александр лукашенко, украина, владимир путин, в мире
"Орешник" никогда не будет находиться в одном месте, сообщил Лукашенко

Лукашенко: "Орешник" не будет находиться в одном и том же месте в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Ракетный комплекс "Орешник" не будет находиться в одном месте на территории Белоруссии, сообщил президент страны Александр Лукашенко.
"Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости. — Прим. ред.) нанести удар", — привело его слова агентство Белта.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия приступила к серийному производству "Орешника"
4 ноября, 21:43
В конце октября Лукашенко подтвердил планы поставить "Орешник" на боевое дежурство в декабре.
Решение о возможном применении ракетного комплекса белорусский лидер будет принимать совместно с президентом Владимиром Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"
29 октября, 17:39

"Орешник" в Белоруссии

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.
В декабре 2024 года Лукашенко попросил разместить в республике новейшее российское вооружение. В начале августа Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, специалисты уже выбрали позиции для установки "Орешника".
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
