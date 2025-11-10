"Орешник" никогда не будет находиться в одном месте, сообщил Лукашенко

МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Ракетный комплекс "Орешник" не будет находиться в одном месте на территории Белоруссии, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

"Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости. — Прим. ред.) нанести удар", — привело его слова агентство Белта

В конце октября Лукашенко подтвердил планы поставить "Орешник" на боевое дежурство в декабре.

Решение о возможном применении ракетного комплекса белорусский лидер будет принимать совместно с президентом Владимиром Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.

"Орешник" в Белоруссии

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил разместить в республике новейшее российское вооружение. В начале августа Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, специалисты уже выбрали позиции для установки "Орешника".