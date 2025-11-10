https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053921910.html
Лукашенко высказался о литовских грузовиках, застрявших в Белоруссии
Лукашенко высказался о литовских грузовиках, застрявших в Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2025
Лукашенко высказался о литовских грузовиках, застрявших в Белоруссии
Белоруссия может конфисковать застрявшие на границы литовские грузовики, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:42:00+03:00
2025-11-10T12:42:00+03:00
2025-11-10T14:00:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
минск
литва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053921596.html
https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053920951.html
белоруссия
минск
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, минск, литва, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Литва, В мире
Лукашенко высказался о литовских грузовиках, застрявших в Белоруссии
Лукашенко: застрявшие в Белоруссии литовские грузовики могут быть конфискованы
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Белоруссия может конфисковать застрявшие на границы литовские грузовики, заявил президент Александр Лукашенко.
Как передает агентство Белта
, на совещании по социально-экономическому развитию глава государства сообщил, что по его заданию все литовские фуры собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану.
"Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей", — сказал Лукашенко.
По его словам, 1100 или 1200 огромных грузовиков не могут болтаться на дорогах.
Лукашенко также поручил помочь водителям машин и обеспечить их всем необходимым.
Белоруссия границу не закрывала и готова в течение нескольких часов возобновить работу, мяч на стороне Литвы, подчеркнул президент.
В конце октября правительство Литвы
закрыло автомобильную границу с Белоруссией
до 30 ноября с возможностью продления. Обоснованием для этого назвались инциденты с метеозондами, якобы несущими контрабанду. Позже Литва разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
По словам главы белорусского МИД Максима Рыженкова
, Вильнюс
закрыл границу из-за желания заработать политические очки на конфликтном потенциале.
Как сообщил сегодня белорусский МИД, застрявшие на территории республики грузовики отправят на спецстоянки в районе пункта пропуска "Котловка". Всего их насчитывается более 1,1 тысячи.