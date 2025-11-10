Лукашенко высказался о литовских грузовиках, застрявших в Белоруссии

"Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять — умножить на 120 евро, — платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей", — сказал Лукашенко.