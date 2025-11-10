https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053921596.html
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 10.11.2025
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время пройдут переговоры с делегацией США, и он намерен поднять вопрос о ситуации на... РИА Новости, 10.11.2025
