Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 10.11.2025
12:41 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053921596.html
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 10.11.2025
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время пройдут переговоры с делегацией США, и он намерен поднять вопрос о ситуации на... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:41:00+03:00
2025-11-10T12:41:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
литва
александр лукашенко
дональд трамп
белоруссия
сша
литва
в мире, белоруссия, сша, литва, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Литва, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы

Лукашенко проведет переговоры с делегацией США по ситуации на границе с Литвой

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время пройдут переговоры с делегацией США, и он намерен поднять вопрос о ситуации на белорусско-литовской границе.
Совещание по программе социально-экономического развития страны Лукашенко начал с ситуации на границе, отметив, что Литве "придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться" с "казахами, россиянами, китайцами, другими странами" из-за закрытия границы, приводит агентство Белта слова белорусского лидера.
"Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось", - сказал Лукашенко.
Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии, а также отметил, что Соединенные Штаты работают над освобождением еще 50 заключенных в Белоруссии.
В миреБелоруссияСШАЛитваАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
