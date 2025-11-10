Рейтинг@Mail.ru
Медведчук призвал украинцев прислушаться к советам Лукашенко
10:51 10.11.2025
Медведчук призвал украинцев прислушаться к советам Лукашенко
Медведчук призвал украинцев прислушаться к советам Лукашенко
Медведчук призвал украинцев прислушаться к советам Лукашенко
Гражданам Украины стоит прислушаться к советам президента Белоруссии Александра Лукашенко переезжать жить в республику, заявил экс-лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 10.11.2025
в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, виктор медведчук, владимир путин, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Оппозиционная платформа - За жизнь, Евросоюз
Медведчук призвал украинцев прислушаться к советам Лукашенко

Медведчук призвал украинцев прислушаться к советам Лукашенко о переезде

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Гражданам Украины стоит прислушаться к советам президента Белоруссии Александра Лукашенко переезжать жить в республику, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Агентство Белта 6 ноября сообщало, что Лукашенко в Мозыре на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять на юге республики заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов с Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Раде отреагировали на слова Лукашенко об украинцах
6 ноября, 19:17
"Это заявление произошло на фоне снижения помощи украинцам в ЕС. Варшава свернула некоторые программы поддержки украинских граждан, поскольку приток беженцев из соседней страны стремительно вырос. За последние несколько недель в Польшу прибыли 53 тысячи украинцев призывного возраста — это больше, чем за предыдущие восемь месяцев. Похожая ситуация в Германии, Австрии, Латвии, Ирландии. Власти закрывают центры приема беженцев с Украины и подчеркивают, что все существующие льготные программы не будут действовать вечно. На решения политиков влияют и свежие соцопросы, показывающие, что европейцы относятся к приезжим все хуже. Украинцам следует прислушаться к Александру Лукашенко", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Зеленский же, по мнению Медведчука, продал украинцев на пушечное мясо и думает, что Лукашенко хочет украсть его добро, ведь он считает их своими рабами. Глава киевского режима, по словам политика, одобрил искусственный отбор коллективного Запада по выведению нового сорта украинцев, которым запрещают помнить русский язык, историю, создали фальшивую церковь и культуру. Из них делают манкуртов, одноразовых роботов, которые недостойны быть полноправными людьми, подчеркнул Медведчук.
"Поэтому предложение президента РБ — прямой путь к спасению жизни и сохранения идентичности украинцев, ведь в Белоруссии с ними никто не будет экспериментировать и выводить из них породу боевых бандеровцев. Но, кроме братьев белорусов, которые не будут делать из их людей второго сорта, у украинцев есть еще один вариант: президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что русские и украинцы — один народ. И это не пустые слова: шесть регионов, используя право на самоопределение, вернулись в Россию, и процесс этот продолжится", - добавляет политик.
По словам Медведчука, нынешняя нелегитимная украинская власть защищает не народ Украины, а свою бесконтрольную власть над ним. Поэтому для "демонтажа концлагеря", в который превратилась страна, необходимо пройти через демилитаризацию и денацификацию, и это в интересах, прежде всего, украинского народа, который давно нуждается в мирной и достойной жизни. "Заявления Александра Лукашенко и Владимира Путина дают украинцам четкий сигнал, что ни в России, ни РБ их не считают вторым сортом, который обязан умереть за интересы коллективного Запада", - подытожил он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Лукашенко пригласил в Белоруссию мигрантов с Украины
6 ноября, 14:01
 
В миреУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВиктор МедведчукВладимир ПутинОппозиционная платформа - За жизньЕвросоюз
 
 
