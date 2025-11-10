Рейтинг@Mail.ru
В Литве заявили, что вновь попросят Белоруссию открыть два погранпункта - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/litva-2054050005.html
В Литве заявили, что вновь попросят Белоруссию открыть два погранпункта
В Литве заявили, что вновь попросят Белоруссию открыть два погранпункта - РИА Новости, 10.11.2025
В Литве заявили, что вновь попросят Белоруссию открыть два погранпункта
Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T22:53:00+03:00
2025-11-10T22:53:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053921596.html
https://ria.ru/20251109/litva-2053830782.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
В Литве заявили, что вновь попросят Белоруссию открыть два погранпункта

Виткаускас: Литва вновь попросит Белоруссию открыть КПП для возврата грузовиков

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил руководитель центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.
На прошлой неделе премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене сообщала, что Литва обратилась к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении застрявших на границе двух стран литовских грузовиков. Позже государственный таможенный комитет Белоруссии назвал парадоксом заявления Литвы, ведь Минск не ограничивает их выезд через общую границу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Лукашенко намерен обсудить с США ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
Вчера, 12:41
"Было принято решение, что мы повторно обратимся к белорусским ведомствам на более высоком уровне – на уровне верховного уполномоченного по границе – с просьбой об открытии двух пунктов пограничного контроля для эвакуационного коридора в обоих направлениях – Мядининкай и Шальчининкай", - приводит слова Виткаускаса агентство ELTA.
Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Белорусский МИД сообщил в понедельник, что застрявшие на территории Белоруссии свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки.
Закрытый погранпереход на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу
9 ноября, 21:49
 
В миреБелоруссияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала