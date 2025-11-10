В Литве заявили, что вновь попросят Белоруссию открыть два погранпункта

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил руководитель центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.

Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.