Товарищеский матч между сборными Литвы и Израиля пройдет без зрителей

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Литовская футбольная федерация (LFF) приняла решение провести товарищеский матч сборной против команды Израиля без зрителей, сообщается на сайте организации.
Встреча пройдет в литовском Каунасе 13 ноября. Купившим билеты болельщикам вернут деньги. На трибунах смогут находиться только представители делегаций сборных. В заявлении отмечается, что матч вызывает неоднозначную оценку во всей футбольной общественности страны.
"И для нас, и для болельщиков каждая домашняя игра - это спортивный праздник. В данном случае решение далось нам очень нелегко, но мы долго консультировались с полицией и другими органами общественной безопасности. Нам сообщили, что в день матча планируются различные акции протеста. Мы не хотим, чтобы они переносились на футбольное поле", - заявил президент LFF Эдгарас Станкявичюс.
Ранее эксперты ООН призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. По информации СМИ, УЕФА отложил решение об отстранении Израиля от международных соревнований в связи с прогрессом в урегулировании ситуации в Газе.
