Товарищеский матч между сборными Литвы и Израиля пройдет без зрителей

"И для нас, и для болельщиков каждая домашняя игра - это спортивный праздник. В данном случае решение далось нам очень нелегко, но мы долго консультировались с полицией и другими органами общественной безопасности. Нам сообщили, что в день матча планируются различные акции протеста. Мы не хотим, чтобы они переносились на футбольное поле", - заявил президент LFF Эдгарас Станкявичюс.