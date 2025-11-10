Рейтинг@Mail.ru
Товарищеский матч между сборными Литвы и Израиля пройдет без зрителей
22:14 10.11.2025
Товарищеский матч между сборными Литвы и Израиля пройдет без зрителей
Литовская футбольная федерация (LFF) приняла решение провести товарищеский матч сборной против команды Израиля без зрителей, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 10.11.2025
Товарищеский матч между сборными Литвы и Израиля пройдет без зрителей

Сборная Литвы проведет товарищеский матч с Израилем без зрителей

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Литовская футбольная федерация (LFF) приняла решение провести товарищеский матч сборной против команды Израиля без зрителей, сообщается на сайте организации.
Встреча пройдет в литовском Каунасе 13 ноября. Купившим билеты болельщикам вернут деньги. На трибунах смогут находиться только представители делегаций сборных. В заявлении отмечается, что матч вызывает неоднозначную оценку во всей футбольной общественности страны.
"И для нас, и для болельщиков каждая домашняя игра - это спортивный праздник. В данном случае решение далось нам очень нелегко, но мы долго консультировались с полицией и другими органами общественной безопасности. Нам сообщили, что в день матча планируются различные акции протеста. Мы не хотим, чтобы они переносились на футбольное поле", - заявил президент LFF Эдгарас Станкявичюс.
После матча с командой Израиля сборная Литвы отправится в Амстердам на игру отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против нидерландцев.
Ранее эксперты ООН призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. По информации СМИ, УЕФА отложил решение об отстранении Израиля от международных соревнований в связи с прогрессом в урегулировании ситуации в Газе.
