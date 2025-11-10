Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья

В мае 2025 года фотоловушкой был зарегистрирован самец дальневосточного леопарда Leo 260M. На кадрах он активно метит территорию, обозначая самую дальнюю северо-восточную фиксацию леопардов.

По последним данным, Leo 260M уже переместился южнее — в Ольгинский округ, но, несмотря на это, кадры впервые подтверждают присутствие одного из самых редких животных планеты в настолько отдаленных северных районах на востоке Приморского края.