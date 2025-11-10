Рейтинг@Mail.ru
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
04:06 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/leopard-2053854752.html
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья - РИА Новости, 10.11.2025
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья
Дальневосточный леопард Leo 260M замечен на максимально северной точке Приморского края, подобное произошло впервые за 50 лет, сообщает ФГБУ "Земля леопарда". РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T04:06:00+03:00
2025-11-10T04:06:00+03:00
хорошие новости
приморский край
ольгинский район
китай
фгбу "земля леопарда"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983709984_0:178:1200:853_1920x0_80_0_0_f5944d5b744a68c976209eedd49e0a76.jpg
https://ria.ru/20250909/leopard-2040575568.html
https://ria.ru/20251020/leopard-2049269850.html
приморский край
ольгинский район
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983709984_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_58a816dd68b4e2e5044add8801047fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, ольгинский район, китай, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Приморский край, Ольгинский район, Китай, ФГБУ "Земля леопарда"
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья

Дальневосточный леопард Leo 260M дошел до максимально северной точки Приморья

© Фото : Центр "Амурский тигр"/ВКонтактеДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Центр "Амурский тигр"/ВКонтакте
Дальневосточный леопард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Дальневосточный леопард Leo 260M замечен на максимально северной точке Приморского края, подобное произошло впервые за 50 лет, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
"Дальневосточный леопард Leo 260M отмечен на максимально северной точке Приморского края впервые за 50 лет", - говорится в сообщении.
Спасённый леопард Leo 260M обосновался в самой восточной точке ареала - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала
9 сентября, 04:19
В мае 2025 года фотоловушкой был зарегистрирован самец дальневосточного леопарда Leo 260M. На кадрах он активно метит территорию, обозначая самую дальнюю северо-восточную фиксацию леопардов.
По последним данным, Leo 260M уже переместился южнее — в Ольгинский округ, но, несмотря на это, кадры впервые подтверждают присутствие одного из самых редких животных планеты в настолько отдаленных северных районах на востоке Приморского края.
На сегодняшний день Ольгинский район - это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. "Путешественником" стал всё тот же Leo 260M - один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда
20 октября, 04:01
 
Хорошие новостиПриморский крайОльгинский районКитайФГБУ "Земля леопарда"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала