https://ria.ru/20251110/leopard-2053854752.html
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья - РИА Новости, 10.11.2025
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья
Дальневосточный леопард Leo 260M замечен на максимально северной точке Приморского края, подобное произошло впервые за 50 лет, сообщает ФГБУ "Земля леопарда". РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T04:06:00+03:00
2025-11-10T04:06:00+03:00
2025-11-10T04:06:00+03:00
хорошие новости
приморский край
ольгинский район
китай
фгбу "земля леопарда"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983709984_0:178:1200:853_1920x0_80_0_0_f5944d5b744a68c976209eedd49e0a76.jpg
https://ria.ru/20250909/leopard-2040575568.html
https://ria.ru/20251020/leopard-2049269850.html
приморский край
ольгинский район
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983709984_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_58a816dd68b4e2e5044add8801047fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, ольгинский район, китай, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Приморский край, Ольгинский район, Китай, ФГБУ "Земля леопарда"
Первый дальневосточный леопард дошел до максимально северной точки Приморья
Дальневосточный леопард Leo 260M дошел до максимально северной точки Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Дальневосточный леопард Leo 260M замечен на максимально северной точке Приморского края, подобное произошло впервые за 50 лет, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
"Дальневосточный леопард Leo 260M отмечен на максимально северной точке Приморского края
впервые за 50 лет", - говорится в сообщении.
В мае 2025 года фотоловушкой был зарегистрирован самец дальневосточного леопарда Leo 260M. На кадрах он активно метит территорию, обозначая самую дальнюю северо-восточную фиксацию леопардов.
По последним данным, Leo 260M уже переместился южнее — в Ольгинский округ, но, несмотря на это, кадры впервые подтверждают присутствие одного из самых редких животных планеты в настолько отдаленных северных районах на востоке Приморского края.
На сегодняшний день Ольгинский район
- это самая отдаленная от основного ареала точка, где в последнее время отмечался дальневосточный леопард. В марте сообщалось, что пятнистый хищник дошел до Лазовского округа, который южнее Ольгинского района. "Путешественником" стал всё тот же Leo 260M - один из трех леопардов, которых весной 2023 года в рамках программы реинтродукции переселили в Уссурийский заповедник, где пятнистые хищники ранее обитали.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР
. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.