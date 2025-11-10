Квота на хадж для мусульман из России в 2026 составит 25 тысяч мест

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Саудовская Аравия предоставит в следующем году российским мусульманам квоту на совершение хаджа (паломничества в Мекку и Медину) на 25 тысяч мест, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов.

"Между Королевством Саудовская Аравия и Российской Федерацией подписано двустороннее соглашение об организации паломничества российских мусульман в предстоящем 2026-м году. Квота для россиян осталась на уровне прошлых лет – 25 000 человек. Документ подписан в Джидде (Саудовская Аравия) на встрече уполномоченного по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Ильяса Умаханова с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии господином Тауфиком бин Фаузаном ар-Рабиа", - рассказал в понедельник РИА Новости из Джидды муфтий Рушан Аббясов.

Религиозный деятель отметил, что саудовская сторона выразила благодарность делегации России за высокий уровень подготовки паломников в Мекку и Медину.

"Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии господин Тауфик бин Фаузан ар-Рабиа подчеркнул дисциплину российских паломников, а также наличие в каждой группе медицинских работников, готовых помочь не только соотечественникам, но и всем, кто совершает хадж", - сказал муфтий Рушан Аббясов.

Хадж - паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В этом году хадж по спецпроекту ДУМ РФ совершили 5 тыс. российских мусульман - участников СВО и их близких родственников.