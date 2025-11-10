Рейтинг@Mail.ru
Номинантка на премию "Оскар" оказалась в хосписе в США
13:27 10.11.2025
Номинантка на премию "Оскар" оказалась в хосписе в США
Номинантка на премию "Оскар" оказалась в хосписе в США
Американская актриса Салли Кёрклэнд, у которой в прошлом году диагностировали деменцию, попала в хоспис из-за обострившихся проблем со здоровьем, сообщает... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:27:00+03:00
2025-11-10T13:27:00+03:00
Номинантка на премию "Оскар" оказалась в хосписе в США

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американская актриса Салли Кёрклэнд, у которой в прошлом году диагностировали деменцию, попала в хоспис из-за обострившихся проблем со здоровьем, сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы.
Актриса госпитализирована в хосписе при больнице в Палм-Спрингс в штате Калифорния. Рядом с ней находится ее близкий друг и бывший ученик.
Ранее на платформе GoFundMe друзьями 84-летней Кёрклэнд был открыт благотворительный сбор, чтобы оплатить стоимость её неотложной медицинской помощи из-за "угрожающей жизни инфекции".
Салли Кёрклэнд была номинирована на премию "Оскар" и получила "Золотой глобус" за роль в комедийно-драматическом фильме 1987 года "Анна". Она также была известна благодаря ролям в фильмах "Афера", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Брюс Всемогущий", "Большой Стэн" и многим другим.
