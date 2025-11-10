Номинантка на премию "Оскар" оказалась в хосписе в США

Ранее на платформе GoFundMe друзьями 84-летней Кёрклэнд был открыт благотворительный сбор, чтобы оплатить стоимость её неотложной медицинской помощи из-за "угрожающей жизни инфекции".

Салли Кёрклэнд была номинирована на премию "Оскар" и получила "Золотой глобус" за роль в комедийно-драматическом фильме 1987 года "Анна". Она также была известна благодаря ролям в фильмах "Афера", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Брюс Всемогущий", "Большой Стэн" и многим другим.