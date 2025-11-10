Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали скандал в Японии из-за Курил
12:26 10.11.2025
В Кремле прокомментировали скандал в Японии из-за Курил
В Кремле прокомментировали скандал в Японии из-за Курил
Сообщения СМИ о "скандале" в Японии из-за слов министра о Курильских островах видели в Кремле, это внутреннее дело страны. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:26:00+03:00
2025-11-10T12:31:00+03:00
2025
В Кремле прокомментировали скандал в Японии из-за Курил

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сообщения СМИ о "скандале" в Японии из-за слов министра о Курильских островах видели в Кремле, это внутреннее дело страны.
"Мы видели сообщения СМИ, это внутреннее дело Японии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
