Песков высказался об идеях Орбана по завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, не исключил, что идеи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по завершению конфликта на Украине после обкатки могут быть доведены до России.