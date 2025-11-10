Песков: Москва хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москве хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально", - сказал Песков журналистам.