https://ria.ru/20251110/kreml-2053915844.html
Песков ответил на вопрос о Курилах
Песков ответил на вопрос о Курилах - РИА Новости, 10.11.2025
Песков ответил на вопрос о Курилах
Территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:21:00+03:00
2025-11-10T12:21:00+03:00
2025-11-10T12:21:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/02/1532920293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93691729ba85c83750d07eccf912757a.jpg
https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/02/1532920293_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e1f30dab617e020d71c471a34dab76bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о Курилах
Песков: принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений