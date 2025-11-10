Песков ответил на вопрос о Курилах

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений", - сказал Песков журналистам.