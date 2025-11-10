Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о Курилах - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/kreml-2053915844.html
Песков ответил на вопрос о Курилах
Песков ответил на вопрос о Курилах - РИА Новости, 10.11.2025
Песков ответил на вопрос о Курилах
Территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:21:00+03:00
2025-11-10T12:21:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/02/1532920293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93691729ba85c83750d07eccf912757a.jpg
https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/02/1532920293_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e1f30dab617e020d71c471a34dab76bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о Курилах

Песков: принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкБухта Малокурильская на острове Шикотан
Бухта Малокурильская на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Бухта Малокурильская на острове Шикотан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений", - сказал Песков журналистам.
Курильский остров Уруп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Япония заявила протест России из-за приостановки прохода судов у Курил
17 апреля, 06:32
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала