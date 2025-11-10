Житель Красноярска получил 2,5 года колонии за умышленный наезд на пешехода

КРАСНОЯРСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы жителя Красноярска, который специально переехал разгуливавшего по проезжей части пешехода, сообщило ГСУСК РФ по региону.

"Водитель остановил свой автомобиль на проезжей части улицы Партизана Железняка... в связи с тем, что на дороге находился незнакомый мужчина, мешавший движению транспортных средств. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого осужденный намеренно совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.