Житель Красноярска получил 2,5 года колонии за умышленный наезд на пешехода
14:47 10.11.2025
Житель Красноярска получил 2,5 года колонии за умышленный наезд на пешехода
2025-11-10T14:47:00+03:00
2025-11-10T14:47:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
россия
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Красноярска получил 2,5 года колонии за умышленный наезд на пешехода

Специально переехавший пешехода в Красноярске мужчина получил 2,5 года колонии

КРАСНОЯРСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы жителя Красноярска, который специально переехал разгуливавшего по проезжей части пешехода, сообщило ГСУСК РФ по региону.
Инцидент произошел ночью 2 июня 2025 года.
"Водитель остановил свой автомобиль на проезжей части улицы Партизана Железняка... в связи с тем, что на дороге находился незнакомый мужчина, мешавший движению транспортных средств. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого осужденный намеренно совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с тяжелыми травмами 53-летний пострадавший был доставлен в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. В СК пояснили, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался поймать "попутку".
"По приговору суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает следствие.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин
7 ноября, 17:07
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
