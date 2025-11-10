https://ria.ru/20251110/krasnoyarsk-2053951251.html
Житель Красноярска получил 2,5 года колонии за умышленный наезд на пешехода
Житель Красноярска получил 2,5 года колонии за умышленный наезд на пешехода - РИА Новости, 10.11.2025
Житель Красноярска получил 2,5 года колонии за умышленный наезд на пешехода
Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы жителя Красноярска, который специально переехал разгуливавшего по проезжей части пешехода, сообщило ГСУСК РФ по... РИА Новости, 10.11.2025
КРАСНОЯРСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы жителя Красноярска, который специально переехал разгуливавшего по проезжей части пешехода, сообщило ГСУСК РФ по региону.
Инцидент произошел ночью 2 июня 2025 года.
"Водитель остановил свой автомобиль на проезжей части улицы Партизана Железняка... в связи с тем, что на дороге находился незнакомый мужчина, мешавший движению транспортных средств. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого осужденный намеренно совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с тяжелыми травмами 53-летний пострадавший был доставлен в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. В СК
пояснили, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался поймать "попутку".
"По приговору суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает следствие.