https://ria.ru/20251110/krasnoarmeysk-2053926324.html
ВС России освободили 244 здания в Красноармейске за сутки
ВС России освободили 244 здания в Красноармейске за сутки - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России освободили 244 здания в Красноармейске за сутки
ВС РФ освободили 244 здания в Красноармейске в ДНР за сутки, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:59:00+03:00
2025-11-10T12:59:00+03:00
2025-11-10T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили 244 здания в Красноармейске за сутки
Минобороны: ВС России за сутки освободили 244 здания в Красноармейске в ДНР