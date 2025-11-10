Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске
10:00 10.11.2025 (обновлено: 10:32 10.11.2025)
ВС России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске
Вооруженные силы России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2025
россия
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
россия, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник находится практически в окружении в самом Красноармейске. Идет зачистка планомерная, в частности в высотке, скажем, многоэтажная застройка. Сейчас проверяется, выверяется, враг уничтожается, который имел какую-то там возможность еще оставаться и укрываться в данных сооружениях", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска (Харьковская область) и Красноармейска (ДНР) и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, заявило ранее Минобороны РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВСУ не имеют шансов прорваться в Красноармейск, заявил украинский пленный
Россия Красноармейск Донецкая Народная Республика Денис Пушилин Вооруженные силы Украины
 
 
