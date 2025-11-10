https://ria.ru/20251110/krasnoarmeysk-2053892245.html
ВС России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске
ВС России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске
Вооруженные силы России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске от оставшихся сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:00:00+03:00
2025-11-10T10:00:00+03:00
2025-11-10T10:32:00+03:00
россия
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu--2053871058.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВС России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске
Пушилин: ВС России зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске