ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" вывели семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Как следует из опубликованных Минобороны РФ видеороликов, эвакуировали троих человек - женщину Евгению и двух мужчин Александров.

Как рассказал заместитель командира разведывательного батальона Константин, видеоролик с которым опубликовало российское ведомство, бойцы с помощью беспилотников выбрали безопасный маршрут без вражеских мин. Кроме того, российские военнослужащие "отгоняют" дроны ВСУ , которыми украинская сторона пытается ликвидировать мирных жителей, отметил он.