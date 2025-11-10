https://ria.ru/20251110/krasnoarmeysk-2053856149.html
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:02:00+03:00
2025-11-10T05:02:00+03:00
2025-11-10T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251109/spetsoperatsiya-2053821882.html
https://ria.ru/20251109/krasnoarmejsk-2053771697.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
Разведчики "Центра" эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" вывели семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Как следует из опубликованных Минобороны РФ видеороликов, эвакуировали троих человек - женщину Евгению и двух мужчин Александров.
Как рассказал заместитель командира разведывательного батальона Константин, видеоролик с которым опубликовало российское ведомство, бойцы с помощью беспилотников выбрали безопасный маршрут без вражеских мин. Кроме того, российские военнослужащие "отгоняют" дроны ВСУ
, которыми украинская сторона пытается ликвидировать мирных жителей, отметил он.
Как только мирные жители добираются в зону досягаемости российских разведчиков, те сразу им помогают, в том числе транспортом. Женщину 1964 года рождения с больными ногами российские бойцы недавно донесли на руках, рассказал Константин.