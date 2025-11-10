Рейтинг@Mail.ru
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 10.11.2025
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей

Разведчики "Центра" эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" вывели семью мирных жителей из Красноармейской городской агломерации Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Российские военные пресекли попытку противника выйти из Красноармейска
Вчера, 20:27
Как следует из опубликованных Минобороны РФ видеороликов, эвакуировали троих человек - женщину Евгению и двух мужчин Александров.
Как рассказал заместитель командира разведывательного батальона Константин, видеоролик с которым опубликовало российское ведомство, бойцы с помощью беспилотников выбрали безопасный маршрут без вражеских мин. Кроме того, российские военнослужащие "отгоняют" дроны ВСУ, которыми украинская сторона пытается ликвидировать мирных жителей, отметил он.
Как только мирные жители добираются в зону досягаемости российских разведчиков, те сразу им помогают, в том числе транспортом. Женщину 1964 года рождения с больными ногами российские бойцы недавно донесли на руках, рассказал Константин.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске
Вчера, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
