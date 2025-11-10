https://ria.ru/20251110/korruptsiya-2053861146.html
Дотком обвинил власти Новой Зеландии в коррупции
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил власти Новой Зеландии в коррумпированности.
В августе 2024 года власти Новой Зеландии
приняли решение об экстрадиции в США Доткома
, который ранее попадал в поле внимания ФБР
, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. На прошлой неделе Дотком сообщил, что сделал "предложение о мире" премьеру страны Кристоферу Лаксону.
"Правительство Новой Зеландии более коррумпировано, чем об этом знают люди", - написал он в соцсети X
.
Дотком утверждает, что его дело принесло судьям куда больше "продвижений, титулов и почестей", чем какое-либо другое.
"Премьер-министр Новой Зеландии не принял моего мирного предложения. Возможно, я окажусь в США, а Лиз Дотком (супруга - ред.) станет лидером новой партии на следующих выборах в Новой Зеландии", - добавил Дотком.
В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе 2025 года он рассказал, что у него проблемы с памятью и нарушения речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. В начале ноября 2025 года Дотком, сообщил, что также он перенес инсульт в стволе головного мозга.