Дотком обвинил власти Новой Зеландии в коррупции

Дотком утверждает, что его дело принесло судьям куда больше "продвижений, титулов и почестей", чем какое-либо другое.

В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе 2025 года он рассказал, что у него проблемы с памятью и нарушения речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. В начале ноября 2025 года Дотком, сообщил, что также он перенес инсульт в стволе головного мозга.