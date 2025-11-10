В Западной Австралии зафиксировали крупнейшую с 1997 года вспышку кори

«

"Общее число заболевших корью в штате Западная Австралия достигло 54, что является самым высоким показателем в стране в этом году и самой крупной вспышкой кори в штате с 1997 года. Наибольшее количество случаев зафиксировано в округах Большой Южный и Юго-Западный", - говорится в сообщении канала.