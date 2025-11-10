https://ria.ru/20251110/kor-2053979797.html
В Западной Австралии зафиксировали крупнейшую с 1997 года вспышку кори
В Западной Австралии зафиксировали крупнейшую с 1997 года вспышку кори - РИА Новости, 10.11.2025
В Западной Австралии зафиксировали крупнейшую с 1997 года вспышку кори
Крупнейшую с 1997 года вспышку кори зафиксировали в Западной Австралии (один из шести штатов государства), сообщает австралийский телеканал ABC.
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Крупнейшую с 1997 года вспышку кори зафиксировали в Западной Австралии (один из шести штатов государства), сообщает австралийский телеканал ABC.
«
"Общее число заболевших корью в штате Западная Австралия достигло 54, что является самым высоким показателем в стране в этом году и самой крупной вспышкой кори в штате с 1997 года. Наибольшее количество случаев зафиксировано в округах Большой Южный и Юго-Западный", - говорится в сообщении канала.
По данным телеканала, с 22 октября в обоих округах выявили 18 очагов заражения, еще 12 очагов заражения выявили в округе Перта
.
Министерство здравоохранения Австралии
подтвердило, что все случаи заболевания были зафиксированы у людей, вернувшихся из зарубежных поездок из стран Южной и Юго-Восточной Азии
, или у людей, контактирующих с ними, отмечает канал.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Без вакцинации при первом же контакте с заболевшим имеется почти 100-процентный шанс заразиться.