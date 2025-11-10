https://ria.ru/20251110/kombinat-2053873432.html
ВС России освободили территорию комбината в Купянске
ВС России освободили территорию комбината в Купянске - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России освободили территорию комбината в Купянске
Российские военные взяли под контроль территорию комбината в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. РИА Новости, 10.11.2025
ВС России освободили территорию комбината в Купянске
ВС РФ освободили территорию комбината в восточной части Купянска
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль территорию комбината в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.
"Мой отряд продолжает выполнять задачу в промзоне в восточной части Купянска. Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий", — сказал он.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Взятие города даст возможность форсировать реку и продвинуться в регионе дальше на запад.
Ловец подчеркнул, что за сутки бойцы существенно продвинулись по улице Дзержинского в Купянске, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение.
Командир добавил, что штурмовики ведут разведку и наносят удары по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находятся около пяти тысяч украинских военных.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ — в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский
либо пытается замолчать истинное положение дел, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.