В КНР мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов

ПЕКИН, 10 ноя — РИА Новости. Китаец потерял работу после того, как работодатель обнаружил, что он, находясь на больничном из-за боли в ноге, прошел за день более 16 тысяч шагов, пишет South China Morning Post.
Это произошло еще в 2019 году, но дело получило широкую огласку только на днях.
Школьник попал в больницу после выполнения домашней работы
11 сентября, 15:39
По информации издания, мужчина по фамилии Чэнь, работавший в одной из компаний в провинции Цзянсу, дважды брал больничные из-за растяжения спины, полученного на рабочем месте. Основанием для этого был диагноз, поставленный в больнице. Примерно через месяц Чэнь вышел на работу, но в тот же день снова подал заявление на больничный, на этот раз из-за боли в правой ноге. При этом он предъявил справку от врача, в которой ему рекомендовался отдых в течение недели. Позже Чэнь продлил больничный еще на несколько дней.
В компании у мужчины попросили документы о прохождении медицинского осмотра. Но когда Чэнь приехал в офис, его остановил охранник. Несколько дней спустя компания сообщила ему об увольнении за отсутствие на рабочем месте и ложь о состоянии здоровья.
В подтверждение компания привела данные из приложения для смартфона, которые показали, что Чэнь в тот день, когда пожаловался на больную ногу, прошел более 16 тысяч шагов.
Мужчина обратился в арбитражный суд по трудовым спорам. Тот его поддержал и потребовал от компании выплатить ему 118 тысяч юаней.
Работодатель со своей стороны тоже подал иск и предъявил запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Чэнь бежит по к офису в день, когда он взял больничный из-за боли в ноге.
Мужчина назвал эти доказательства недействительными и заявил, что приложил исчерпывающие медицинские записи, включая медицинские снимки талии и стопы. После двух разбирательств суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить компенсацию.
История вызвала бурное обсуждение среди китайских интернет-пользователей. Многие считают, что компания нарушила права Чэня, так как не имела права проверять личные данные сотрудников, в том числе количество сделанных шагов.
В Китае бабушка каждый день отжимается 200 раз
12 июня, 07:12