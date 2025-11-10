Рейтинг@Mail.ru
В КНР мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 10.11.2025 (обновлено: 11:44 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/knr--2053879489.html
В КНР мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов
В КНР мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов - РИА Новости, 10.11.2025
В КНР мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов
Китаец потерял работу после того, как работодатель обнаружил, что он, находясь на больничном из-за боли в ноге, прошел за день более 16 тысяч шагов, пишет South РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T09:32:00+03:00
2025-11-10T11:44:00+03:00
цзянсу
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
https://ria.ru/20250911/shkola-2041224969.html
https://ria.ru/20250612/kitaj-2022422989.html
цзянсу
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цзянсу, китай, в мире
Цзянсу, Китай, В мире
В КНР мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов

В Китае мужчина потерял работу из-за приложения по подсчету шагов

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 ноя — РИА Новости. Китаец потерял работу после того, как работодатель обнаружил, что он, находясь на больничном из-за боли в ноге, прошел за день более 16 тысяч шагов, пишет South China Morning Post.
Это произошло еще в 2019 году, но дело получило широкую огласку только на днях.
Больница - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Школьник попал в больницу после выполнения домашней работы
11 сентября, 15:39
По информации издания, мужчина по фамилии Чэнь, работавший в одной из компаний в провинции Цзянсу, дважды брал больничные из-за растяжения спины, полученного на рабочем месте. Основанием для этого был диагноз, поставленный в больнице. Примерно через месяц Чэнь вышел на работу, но в тот же день снова подал заявление на больничный, на этот раз из-за боли в правой ноге. При этом он предъявил справку от врача, в которой ему рекомендовался отдых в течение недели. Позже Чэнь продлил больничный еще на несколько дней.
В компании у мужчины попросили документы о прохождении медицинского осмотра. Но когда Чэнь приехал в офис, его остановил охранник. Несколько дней спустя компания сообщила ему об увольнении за отсутствие на рабочем месте и ложь о состоянии здоровья.
В подтверждение компания привела данные из приложения для смартфона, которые показали, что Чэнь в тот день, когда пожаловался на больную ногу, прошел более 16 тысяч шагов.
Мужчина обратился в арбитражный суд по трудовым спорам. Тот его поддержал и потребовал от компании выплатить ему 118 тысяч юаней.
Работодатель со своей стороны тоже подал иск и предъявил запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Чэнь бежит по к офису в день, когда он взял больничный из-за боли в ноге.
Мужчина назвал эти доказательства недействительными и заявил, что приложил исчерпывающие медицинские записи, включая медицинские снимки талии и стопы. После двух разбирательств суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить компенсацию.
История вызвала бурное обсуждение среди китайских интернет-пользователей. Многие считают, что компания нарушила права Чэня, так как не имела права проверять личные данные сотрудников, в том числе количество сделанных шагов.
Бабушка из Китая - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В Китае бабушка каждый день отжимается 200 раз
12 июня, 07:12
 
ЦзянсуКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала