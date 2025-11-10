Передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на выезде в овертайме обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 0:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Натан Маккиннон (7-я и 9-я минуты) и Арттури Лехконен (41, 50), а решающую шайбу забросил Гэвин Бриндли (62). У "Ванкувера" голы на счету Линуса Карлссона (12), Кифера Шервуда (22), Дрю О'Коннора (48) и Джейка Дебраска (57).
10 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
11:47 • Линус Карлссон
21:44 • Кифер Шервуд
47:26 • Дрю О'Коннор
56:59 • Джейк Дебраск
06:41 • Натан Маккиннон
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
08:10 • Натан Маккиннон
40:28 • Арттури Лехконен
49:47 • Арттури Лехконен
61:08 • Gavin Brindley
(Кэйл Макар, Натан Маккиннон)
Российский нападающий Валерий Ничушкин записал на свой счет две результативные передачи. Всего в активе форварда 11 очков (5 голов + 6 передач) в 16 матчах текущего сезона.
"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 25 очков. "Ванкувер" с 17 баллами располагается на шестом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Анахайм Дакс" на своем льду обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Калгари" в матче НХЛ
10 ноября, 07:38