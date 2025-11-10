Рейтинг@Mail.ru
Передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:01 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/khokkey-2053872948.html
Передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
Передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" на выезде в овертайме обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T09:01:00+03:00
2025-11-10T09:01:00+03:00
хоккей
спорт
ванкувер
валерий ничушкин
арттури лехконен
кифер шервуд
колорадо эвеланш
ванкувер кэнакс
спорт, ванкувер, валерий ничушкин, арттури лехконен, кифер шервуд, колорадо эвеланш, ванкувер кэнакс, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Ванкувер, Валерий Ничушкин, Арттури Лехконен, Кифер Шервуд, Колорадо Эвеланш, Ванкувер Кэнакс, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на выезде в овертайме обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 0:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Натан Маккиннон (7-я и 9-я минуты) и Арттури Лехконен (41, 50), а решающую шайбу забросил Гэвин Бриндли (62). У "Ванкувера" голы на счету Линуса Карлссона (12), Кифера Шервуда (22), Дрю О'Коннора (48) и Джейка Дебраска (57).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
Ванкувер
4 : 5
Колорадо
11:47 • Линус Карлссон
(Филип Хронек, Эвандер Кейн)
21:44 • Кифер Шервуд
47:26 • Дрю О'Коннор
56:59 • Джейк Дебраск
(Брок Бесер, Квин Хьюс)
06:41 • Натан Маккиннон
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
08:10 • Натан Маккиннон
(Виктор Олофссон, Валерий Ничушкин)
40:28 • Арттури Лехконен
(Брент Бернс, Натан Маккиннон)
49:47 • Арттури Лехконен
(Мартин Некаш, Натан Маккиннон)
61:08 • Gavin Brindley
(Кэйл Макар, Натан Маккиннон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий Валерий Ничушкин записал на свой счет две результативные передачи. Всего в активе форварда 11 очков (5 голов + 6 передач) в 16 матчах текущего сезона.
"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 25 очков. "Ванкувер" с 17 баллами располагается на шестом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня "Анахайм Дакс" на своем льду обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
Хоккей Спорт Ванкувер Валерий Ничушкин Арттури Лехконен Кифер Шервуд Колорадо Эвеланш Ванкувер Кэнакс Анахайм Дакс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
