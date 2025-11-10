Центробанк выявил рост хищений денег мошенниками в III квартале

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала", - сказал он.

Уваров отметил, что на сегодняшний день проблема кибермошенничества беспокоит многих людей и ее решение – одна из важных задач для Банка России.

"Что касается ущерба, то статистику о хищениях нам предоставляют банки на основе обращений пострадавших клиентов. За первые шесть месяцев этого года злоумышленники похитили 13,2 миллиарда рублей", - отметил он.