Центробанк выявил рост хищений денег мошенниками в III квартале
17:05 10.11.2025
Центробанк выявил рост хищений денег мошенниками в III квартале
Центробанк выявил рост хищений денег мошенниками в III квартале
россия, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), происшествия, мошенники
Россия, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия, мошенники
Центробанк выявил рост хищений денег мошенниками в III квартале

Уваров: число хищений денег у банковских клиентов в III квартале выросло на 50%

Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Количество хищений денег у банковских клиентов в третьем квартале этого года увеличилось на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Из предварительного анализа отчетности банков видно, что в третьем квартале этого года количество хищений увеличилось на 50% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала", - сказал он.
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:65023
Уваров отметил, что на сегодняшний день проблема кибермошенничества беспокоит многих людей и ее решение – одна из важных задач для Банка России.
"Что касается ущерба, то статистику о хищениях нам предоставляют банки на основе обращений пострадавших клиентов. За первые шесть месяцев этого года злоумышленники похитили 13,2 миллиарда рублей", - отметил он.
Ранее в рамках XXII Международного банковского форума Уваров сообщал, что банки РФ по итогам первого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей.
Россия Вадим Уваров Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Происшествия мошенники
 
 
