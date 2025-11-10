https://ria.ru/20251110/kbr-2053994650.html
В Кабардино-Балкарии два человека погибли при взрыве гранаты
В Кабардино-Балкарии два человека погибли при взрыве гранаты - РИА Новости, 10.11.2025
В Кабардино-Балкарии два человека погибли при взрыве гранаты
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после гибели двух человек из-за подрыва гранаты во время конфликта, сообщило региональное СУ СК России. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:21:00+03:00
2025-11-10T17:21:00+03:00
2025-11-10T21:13:00+03:00
происшествия
баксан
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054040398_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5f2707fd6a19b167ffd825fdf60d026.jpg
https://ria.ru/20250510/granata-2016187956.html
баксан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054040398_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1706fa99af99b1e4901b418220312e1c.jpg
Кадры с места взрыва гранаты в КБР
Двое мужчин погибли в КБР при взрыве гранаты. По версии СК, между ними произошел конфликт произошел из-за долга.
2025-11-10T17:21
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, баксан, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Баксан, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии два человека погибли при взрыве гранаты
СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве гранаты в КБР