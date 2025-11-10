В Кабардино-Балкарии два человека погибли при взрыве гранаты

«

"По версии следствия, 8 ноября 2025 года между двумя местными жителями 1965 и 1966 года рождения у ворот частного домовладения по улице Тамбиева в городе Баксане произошел конфликт из-за долговых обязательств. Во время ссоры один из ее участников привел в действие ручную гранату, в результате чего оба мужчины скончались на месте происшествия", — говорится в публикации.