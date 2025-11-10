Рейтинг@Mail.ru
17:21 10.11.2025 (обновлено: 21:13 10.11.2025)
В Кабардино-Балкарии два человека погибли при взрыве гранаты
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после гибели двух человек из-за подрыва гранаты во время конфликта, сообщило региональное СУ СК России. РИА Новости, 10.11.2025
происшествия
баксан
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксан
россия
Новости
Кадры с места взрыва гранаты в КБР
Двое мужчин погибли в КБР при взрыве гранаты. По версии СК, между ними произошел конфликт произошел из-за долга.
происшествия, баксан, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Баксан, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве гранаты в КБР

НАЛЬЧИК, 10 ноя — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после гибели двух человек из-за подрыва гранаты во время конфликта, сообщило региональное СУ СК России.
«

"По версии следствия, 8 ноября 2025 года между двумя местными жителями 1965 и 1966 года рождения у ворот частного домовладения по улице Тамбиева в городе Баксане произошел конфликт из-за долговых обязательств. Во время ссоры один из ее участников привел в действие ручную гранату, в результате чего оба мужчины скончались на месте происшествия", — говорится в публикации.

Дело возбудили по статьям "Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывных устройств". Они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следователи выясняют детали и причины инцидента, а также обстоятельства приобретения гранаты.
ПроисшествияБаксанРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
