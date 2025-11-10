Рейтинг@Mail.ru
В Черном море нейтрализовали четыре безэкипажных катера
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 10.11.2025 (обновлено: 09:55 10.11.2025)
В Черном море нейтрализовали четыре безэкипажных катера
В Черном море нейтрализовали четыре безэкипажных катера - РИА Новости, 10.11.2025
В Черном море нейтрализовали четыре безэкипажных катера
В районе Туапсе уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, сообщил оперштаб Кубани. РИА Новости, 10.11.2025
В Черном море нейтрализовали четыре безэкипажных катера

В Черном море в районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

© Фото : соцсетиЗарево от взрыва в районе Туапсе. 10 ноября 2025
Зарево от взрыва в районе Туапсе. 10 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : соцсети
Зарево от взрыва в районе Туапсе. 10 ноября 2025
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В районе Туапсе уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, сообщил оперштаб Кубани.
"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии", — говорится в его Telegram-канале.
Из-за этого выбило стекла в двухэтажном здании.
"Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар", — уточнил оперштаб.
В результате атаки никто не пострадал, на месте работают специальные и экстренные службы.
По данным Минобороны, в понедельник над акваторией Черного моря средства ПВО сбили семь беспилотников.
