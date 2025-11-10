Рейтинг@Mail.ru
19:23 10.11.2025 (обновлено: 19:26 10.11.2025)
В правительстве одобрили запрет на высылку иностранцев, участвующих в СВО
россия, правительство рф
Россия, Правительство РФ
В правительстве одобрили запрет на высылку иностранцев, участвующих в СВО

В кабмине одобрили введение запрета на выдворение иностранцев, участвующих в СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение запрета на выдворение иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ, участвуя в СВО, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Одобрено", - сообщил агентству источник, комментируя предложение ввести запрет на выдворение иностранцев, которые проходят службу в ВС РФ.
РоссияПравительство РФ
 
 
