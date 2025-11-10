https://ria.ru/20251110/kabmin-2054025212.html
В правительстве одобрили запрет на высылку иностранцев, участвующих в СВО
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение запрета на выдворение иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ, участвуя в СВО, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Одобрено", - сообщил агентству источник, комментируя предложение ввести запрет на выдворение иностранцев, которые проходят службу в ВС РФ.