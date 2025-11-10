В правительстве одобрили запрет на высылку иностранцев, участвующих в СВО

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение запрета на выдворение иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ, участвуя в СВО, сообщил РИА Новости источник в кабмине.