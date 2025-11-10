Израильская авиация нанесла удары по югу и востоку Ливана, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 10 окт — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала объекты на юге и востоке Ливана, сообщило агентство ЦАХАЛ атаковала объекты на юге и востоке Ливана, сообщило агентство NNA

"Израильская авиация нанесла серии ударов по высотам Джабаль ар-Рафиа, Джурмок и в долине аль-Ахдар. Атаки произошли в тот момент, когда в округах Набатия и Иклим ат-Туфах завершился учебный день в школах и университетах", — говорится в публикации.

Также, по данным агентства, Израиль ударил по восточной горной гряде в округе Баальбек, въезду в поселение Наби-Шит и окрестностям населенного пункта Джанта.

Тем временем над Бейрутом, по данным корреспондента РИА Новости, уже несколько часов летает на низкой высоте израильский беспилотник.

Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение суверенитета страны со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.

При этом израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана , включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.

ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре движения " Хезболлах " и руководящему составу его боевого крыла. В Израиле подчеркивали, что продолжат атаки для ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.