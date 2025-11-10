https://ria.ru/20251110/izrail-2053980856.html
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 10.11.2025
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе Бекаа на востоке страны, сообщила в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:36:00+03:00
2025-11-10T16:36:00+03:00
2025-11-10T16:36:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
ливан
израиль
Новости
ru-RU
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанесла новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге и востоке Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе Бекаа на востоке страны, сообщила в понедельник пресс-служба
ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля
нанесла удары по террористической инфраструктуре в районе Бекаа
и на юге Ливана", - говорится в заявлении для прессы.
Военные отметили, что в южном Ливане
был атакован объект "Хезболлах
", с которого ранее велись ракетные обстрелы Израиля и где в последние месяцы была зафиксирована активность членов "Хезболлах".
В районе Бекаа были нанесены удары по объектам производства и хранения стратегического оружия, добавили в армейской пресс-службе.
"Хезболлах" продолжает попытки восстановить свои террористические активы по всему Ливану. Присутствие инфраструктуры "Хезболлах" и ее действия в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - заявили в ЦАХАЛ.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.