Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе Бекаа на востоке страны, сообщила в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе Бекаа на востоке страны, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре в районе Бекаа и на юге Ливана", - говорится в заявлении для прессы.

Военные отметили, что в южном Ливане был атакован объект " Хезболлах ", с которого ранее велись ракетные обстрелы Израиля и где в последние месяцы была зафиксирована активность членов "Хезболлах".

В районе Бекаа были нанесены удары по объектам производства и хранения стратегического оружия, добавили в армейской пресс-службе.

"Хезболлах" продолжает попытки восстановить свои террористические активы по всему Ливану. Присутствие инфраструктуры "Хезболлах" и ее действия в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - заявили в ЦАХАЛ.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.