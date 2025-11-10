Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
16:36 10.11.2025
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 10.11.2025
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе Бекаа на востоке страны, сообщила в... РИА Новости, 10.11.2025
в мире
ливан
израиль
хезболла
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ нанесла новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге и востоке Ливана

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе Бекаа на востоке страны, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля нанесла удары по террористической инфраструктуре в районе Бекаа и на юге Ливана", - говорится в заявлении для прессы.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
Вчера, 00:31
Военные отметили, что в южном Ливане был атакован объект "Хезболлах", с которого ранее велись ракетные обстрелы Израиля и где в последние месяцы была зафиксирована активность членов "Хезболлах".
В районе Бекаа были нанесены удары по объектам производства и хранения стратегического оружия, добавили в армейской пресс-службе.
"Хезболлах" продолжает попытки восстановить свои террористические активы по всему Ливану. Присутствие инфраструктуры "Хезболлах" и ее действия в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - заявили в ЦАХАЛ.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Аль-Хиям, Ливан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россия обеспокоена, что Израиль наносит удары по Ливану
7 ноября, 14:23
 
В миреЛиванИзраильХезболла
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
