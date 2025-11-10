Рейтинг@Mail.ru
Налоговая нагрузка в Италии достигла максимума за десять лет, пишут СМИ
13:49 10.11.2025
Налоговая нагрузка в Италии достигла максимума за десять лет, пишут СМИ
Налоговая нагрузка в Италии достигла максимума за десять лет, пишут СМИ
Отношение налоговых поступлений к внутреннему валовому продукту Италии в прошлом году выросло до 42,5% с 41,2%, в 2025 году ожидается дальнейшее повышение - до... РИА Новости, 10.11.2025
Налоговая нагрузка в Италии достигла максимума за десять лет, пишут СМИ

Fatto Quotidiano: налоговая нагрузка в Италии достигла максимума за 10 лет

РИМ, 10 ноя – РИА Новости. Отношение налоговых поступлений к внутреннему валовому продукту Италии в прошлом году выросло до 42,5% с 41,2%, в 2025 году ожидается дальнейшее повышение - до 42,8%, пишет в понедельник газета Fatto Quotidiano со ссылкой на документы министерства экономики и финансов.
"Налоговое давление достигло самого высокого уровня за десятилетие. Официальные данные показывают, что после двух лет спада соотношение налоговых и социальных поступлений к ВВП к 2024 году подскочит с 41,2% до 42,5%. Согласно прогнозам, содержащимся в документах по государственным финансам, подписанных (министром) Джанкарло Джорджетти, в этом году оно составит 42,8%", - пишет газета.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Как политика Мелони за три года изменила экономику Италии
5 ноября, 11:48
За исключением пандемийного 2020 года и связанного с ним падением экономики, сопоставимые значения фиксировались лишь в середине 2010-х годов, а именно в 2015 году при левоцентристском правительстве Маттео Ренци.
Как пишет Fatto, премьер Джорджа Мелони ранее объясняла увеличение давления ростом занятости, утверждая, что больше людей начали платить налоги, однако экономисты отмечают, что ключевой причиной является "фискальный дрейф" - ситуация, при которой инфляция повышает налоговую нагрузку на заработки, не увеличивая реальных доходов граждан.
"Налоговая система в Италии непропорциональным образом зависит от наемных работников. Почти половина всех доходов поступает от заработной платы, которая, однако, составляет лишь 38% ВВП, в то время как поступления по налогу на прибыль (на нее приходится 50% ВВП, включая доходы и взносы самозанятых) составляют всего 17%. В результате, когда трудовые доходы растут, поступления увеличиваются быстрее ВВП, а налоговое бремя увеличивается", - говорится в статье.
Частичный пересмотр налоговых ставок, проведенный правительством в пакете бюджетных мер, лишь частично компенсировал рост нагрузки для граждан с низкими доходами, тогда как для среднего класса ситуация ухудшилась, пишет издание.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса
29 октября, 06:09
 
В миреИталияМаттео РенциДжорджа Мелони
 
 
