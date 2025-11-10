Налоговая нагрузка в Италии достигла максимума за десять лет, пишут СМИ

"Налоговое давление достигло самого высокого уровня за десятилетие. Официальные данные показывают, что после двух лет спада соотношение налоговых и социальных поступлений к ВВП к 2024 году подскочит с 41,2% до 42,5%. Согласно прогнозам, содержащимся в документах по государственным финансам, подписанных (министром) Джанкарло Джорджетти, в этом году оно составит 42,8%", - пишет газета.